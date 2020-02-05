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Главной международной новостью по-прежнему остается вспышка коронавируса 2019-nCoV, которая унесла жизни уже 490 человек.

По последним данным, число заболевших на материковой части Китая достигло 24,3 тысяч человек, 3,8 тысячи новых случаев заражения выявлено за последние сутки.

Накануне пневмонию, вызванную вирусом, выявили у 10 пассажиров круизного судна "Даймонд принцесс", которое с понедельника стоит возле японского порта Йокогама.

Ожидается, что карантин на судне продлится две недели, все это время пассажиры будут находиться на борту лайнера.

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Похожая ситуация произошла в конце января, когда на итальянском круизном судне "Коста смеральда" заблокированными оказались семь тысяч человек. Правда, они провели на судне всего два дня.

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Еще одно важное событие минувшей ночи - ежегодное послание президента США Дональда Трампа американскому Конгрессу о положении дел в стране.

Трамп перечислил экономические достижения своей администрации, а о предстоящем в среду голосовании о собственном импичменте предпочел не упоминать.

Выступление завершилось небольшим скандалом - спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, которую Трамп не поприветствовал в начале (а она его перед этим не полностью представила), демонстративно порвала на куски распечатанную речь президента.

Отвечая на вопрос репортёра издания Politico, спикер Палаты представителей назвала свой поступок "вежливым". "Учитывая другие альтернативы, это был вежливый поступок, - сказала Нэнси Пелоси. - Это была по-настоящему грязная речь".

В американском Сенате пройдет итоговое голосование в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Ожидается, что голосов за его отстранение окажется недостаточно, и процесс будет свернут.

Для смещения Трампа с поста президента необходимо две трети голосов в Сенате, в котором большинство у республиканцев - 53 против 47. Ранее сенатор-республиканец Сюзан Коллинс, с которой демократы связывали надежды, заявила, что не будет голосовать за отстранение Трампа от власти.

Президента обвиняют в том, что тот оказывал давление на правительство Украины в своих внутриполитических интересах, а также препятствовал проведению расследования конгрессом.

В Москве продолжится рассмотрение иска органов опеки об ограничении родительских прав в отношении матери и отца пятилетней девочки, которая с рождения живет в перинатальном медицинском центре "Мать и дитя".

В декабре издание "Медуза" выпустило расследование о девочке С., которая с самого рождения живет в стационаре перинатального центра и никогда не покидает его территорию.

По данным издания, родители все это время оплачивали проживание ребенка в отдельной палате и работу двух нянь, запрещая бабушкам и дедушкам забрать девочку из центра.

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В первых кокусах Демократической партии США, проходивших в штате Айова, лидируют Пит Буттиджич и Берни Сандерс, хотя подсчет голосов не закончен до сих пор. По их итогам будет отобран кандидат для участия в выборах президента США.

После подсчета 62% голосов лидирует Буттиджич с 26.9%, а у Сандерса - 25.1%. На третьем места - Элизабет Уоррен с 18,3%, у Джо Байдена 15,6%.

Штат Айова стал первым в стране, где проходили кокусы, но здесь не обошлось без целого ряда технологических проблем. В итоге организаторы кокусов не смогли опубликовать результаты голосования вовремя - и пока неизвестно, когда это произойдет.

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В Британию доставили первую партию военных самолетов, способных отслеживать подводные лодки, в первую очередь российские, пишет Times.

Общая стоимость программы по противостоянию действиям российского военного флота в Североатлантическом регионе - 3 млрд фунтов.

Всего британское правительство закупило девять разработанных в США патрульных противолодочных самолетов "Посейдон", которые будут выведены на боевое дежурство в апреле.

У западных стран, отмечает издание, вызывает беспокойство активность российских подводных лодок в Атлантике, сравнимая с уровнем времен холодной войны. Начальник штаба Королевских ВВС Великобритании Майк Уигстон пообещал, что "российским субмаринам будет негде спрятаться".

Британия в свете нападений исламистов в Лондоне может временно выйти из европейской конвенции по правам человека, чтобы принять законы о вынесении приговоров преступникам, осужденным за терроризм, сообщает Guardian.

Правительство хочет как можно скорее запретить получение досрочного освобождения осужденным за терроризм. В воскресенье вышедший недавно на свободу Судеш Амман набросился на прохожих в лондонском районе Стрэтем, ранив трех человек. Он был застрелен полицией.

Решение о выходе из европейской конвенции о правах человека станет первым тестом в том, что касается отношений Британии с правовыми институтами ЕС после брексита. Ранее консерваторы заявили, что хотят пересмотреть законы о правах человека.

В тюрьмах Британии в настоящий момент сроки за терроризм отбывают 224 человека, из них четверо должны получить условно-досрочное освобождение в марте, сообщил изданию аналитический центр Henry Jackson Society.

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Почитайте статью нашего корреспондента Юри Вендика о том, как эксперты и официальные лица оценивают будущее Британии после ее выхода из ЕС.

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Дайджест подготовили Геннадий Алашеев и Олег Михайлов