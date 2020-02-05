Тюменский карантин: как встречали эвакуированных из Уханя. Фото
В Тюмень из Китая прилетели два самолета Воздушно-космических сил России, доставившие эвакуированных из китайского города Ухань россиян и граждан стран СНГ. В Россию вернулись 144 человека. В Тюмени были предприняты особые меры безопасности из-за угрозы коронавируса.
Накануне из Уханя (эпицентра распространения коронавируса) вылетели два военно-транспортных самолета Ил-76МД. Минобороны сообщало, что на его борту 80 человек, во втором самолете - еще 64. По пути самолеты садились на дозаправку.
Ранее сообщалось, что на эвакуацию согласились 147 человек. Телеканал "Россия 24" сообщает, что несколько человек все же решили остаться в Китае.
Перед самолетом расстелили брезент, чтобы на него выложить багаж и обработать дымом.
Пассажиры выходили по одному, на некоторых были накинуты одеяла. Масок на них не было.
Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Александр Летюшев сообщил журналистам, что при осмотре эвакуированных никого с признаками заболевания коронавирусум не выявлено.
После санобработки люди садились в автобусы, которые доставили их в реабилитационный центр "Градостроитель" в 30 км от Тюмени, где эвакуированные будут находиться 14 дней.
"Все прилетевшие из Китая пассажиры двух спецбортов размещены в санатории. Ворота закрыты", - сообщил оперативный штаб по профилактике коронавируса. По периметру центра выставлено двойное ограждение и охрана Росгвардии.
"Разместили в номера по три человека. Сказали, что, если кто-то будет выходить, добавят еще 14 дней карантина. Еду будут приносить в номер", - рассказала Интерфаксу прибывшая из Уханя россиянка Юлия Дерешко. По ее словам, прибывшим выдали пижамы, а личные вещи забрали на дезинфекцию.
Врачам также запретят покидать санаторий.
"И эти медицинские работники, и весь обслуживающий персонал все 14 дней будут находиться вместе с пациентами в одном здании, но в разных его помещениях, в разных отделах, разных крыльях этого здания, не пересекаясь без специальных средств защиты друг с другом. Без права выхода и без права покинуть территорию этого здания", - рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, первой проблемой, с которой столкнулись эвакуированные, стало отсутствие зарядок для мобильных устройств, но ее удалось решить.