Тюменский карантин: как встречали эвакуированных из Уханя. Фото

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В Тюмень из Китая прилетели два самолета Воздушно-космических сил России, доставившие эвакуированных из китайского города Ухань россиян и граждан стран СНГ. В Россию вернулись 144 человека. В Тюмени были предприняты особые меры безопасности из-за угрозы коронавируса.

Накануне из Уханя (эпицентра распространения коронавируса) вылетели два военно-транспортных самолета Ил-76МД. Минобороны сообщало, что на его борту 80 человек, во втором самолете - еще 64. По пути самолеты садились на дозаправку.

Ранее сообщалось, что на эвакуацию согласились 147 человек. Телеканал "Россия 24" сообщает, что несколько человек все же решили остаться в Китае.

Правообладатель иллюстрации Maxim Slutsky/TASS

Перед самолетом расстелили брезент, чтобы на него выложить багаж и обработать дымом.

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Пассажиры выходили по одному, на некоторых были накинуты одеяла. Масок на них не было.

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Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Александр Летюшев сообщил журналистам, что при осмотре эвакуированных никого с признаками заболевания коронавирусум не выявлено.

После санобработки люди садились в автобусы, которые доставили их в реабилитационный центр "Градостроитель" в 30 км от Тюмени, где эвакуированные будут находиться 14 дней.

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"Все прилетевшие из Китая пассажиры двух спецбортов размещены в санатории. Ворота закрыты", - сообщил оперативный штаб по профилактике коронавируса. По периметру центра выставлено двойное ограждение и охрана Росгвардии.

"Разместили в номера по три человека. Сказали, что, если кто-то будет выходить, добавят еще 14 дней карантина. Еду будут приносить в номер", - рассказала Интерфаксу прибывшая из Уханя россиянка Юлия Дерешко. По ее словам, прибывшим выдали пижамы, а личные вещи забрали на дезинфекцию.

Врачам также запретят покидать санаторий.

"И эти медицинские работники, и весь обслуживающий персонал все 14 дней будут находиться вместе с пациентами в одном здании, но в разных его помещениях, в разных отделах, разных крыльях этого здания, не пересекаясь без специальных средств защиты друг с другом. Без права выхода и без права покинуть территорию этого здания", - рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, первой проблемой, с которой столкнулись эвакуированные, стало отсутствие зарядок для мобильных устройств, но ее удалось решить.