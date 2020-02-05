Коронавирусу дадут имя. Почему лучше не ошибиться при его выборе

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Дезинфекция на вокзале в Ухане

Новым коронавирусом заразились тысячи людей, из-за него были закрыты границы, а целые регионы Китая оказались в карантине. Но у этого вируса до сих пор нет названия.

Да, его именуют коронавирусом, но это слово обозначает целую группу родственных, но разных вирусов. Его обозначают как 2019-nCoV, но произнести это практически невозможно.

Поэтому сейчас группа ученых за закрытыми дверьми пытается придумать новому вирусу имя. В интервью Би-би-си ученые рассказали, что скоро это имя будет обнародовано. Но почему для этого потребовалось столько времени?

"Часто с названием вируса возникает задержка, поскольку, по понятным причинам, сначала все думают только о том, как защитить здоровье людей, - говорит Кристал Уотсон, доцент университета Джона Хопкинса. - Впрочем, есть резоны, по которым поиск имени тоже должен быть приоритетом".

Правообладатель иллюстрации Smith Collection/Gado Image caption Коронавирусы так называются так, потому что под микроскопом похожи на короны

Чтобы отличать этот вирус от других, ученые сейчас называют его просто "новым".

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предложила временное наименование 2019-n CoV: оно составлено из года, когда вирус был обнаружен, буквы "n", и CoV - сокращение слова коронавирус. Но оно не прижилось.

"Это название трудно использовать, и в результате журналисты и широкая публика придумывают свои собственные обозначения, - говорит доктор Уотсон. - Но когда нет официального наименования, возникает опасность, что люди станут применять такие формулировки, как "китайский вирус", что может привести к дискриминации и нападкам на жителей определенных стран".

Любые новые названия быстро распространятся по соцсетям, а этого джина назад в бутылку не загонишь.

При чем тут свиньи?

Поиском наименования занимается Международный комитет по таксономии вирусов (ICTV). Его члены, несомненно, учтут уроки недавнего прошлого.

В 2009 году вирус H1N1 получил название "свиного гриппа". В результате в Египте были забиты все свиньи, хотя грипп передавался от человека к человеку, а не от свиней. Были проблемы и с другими названиями. В 2015 году ВОЗ раскритиковала решение назвать эпидемию нового вируса "Ближневосточным респираторным синдромом" (MERS).

"Мы видели примеры, когда некоторые названия болезней вызывали нападки на определенные религиозные или этнические общины, создавали неоправданные препятствия для поездок, мешали международной торговле и приводили к бессмысленному забою сельскохозяйственных животных", - говорится в заявлении ВОЗ.

ВОЗ опубликовала список рекомендаций, которых следует придерживаться при поиске названия для нового вируса. Следует избегать:

Географических названий

Имен людей

Названий животных или видов пищи

Упоминаний конкретных культур или видов деятельности

Организация также считает, что название должно быть коротким и описательным, как, например, "Тяжелый острый респираторный синдром" (SARS).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Результат генетческого секвенирования нового вируса

Новое название также должно быть удобным для произношения, говорит профессор вирусологии Бенджамин Ньюман из Техасского университета A&M в Тексаркане.

Пик карьеры?

Вместе с еще 10 специалистами он входит в состав комитета ICTV, обсуждающего возможное название нового вируса. Дебаты по этому вопросу начались около двух недель назад, и за два последних дня ученым удалось договориться, на каком именно имени остановиться.

Сейчас название передают в один из научных журналов, его надеются обнародовать в ближайшие дни.

"В будущем станет ясно, правильный ли выбор мы сделали, - говорит профессор Ньюман. - Участие в поиске названия такого важного вируса может оказаться для меня самым важным и долгосрочным вкладом за всю карьеру. Это большая ответственность".