"Пуповину перерезала, плаценту - в пакет". Как украинка приняла роды в самолете

Правообладатель иллюстрации Facebook Alena Fedchenko Image caption Алене Федченко пришлось принимать роды на борту самолета

Украинка Алена Федченко летела в отпуск во Вьетнам, когда в самолете объявили, что срочно требуется врач. Алена уже 27 лет работает отоларингологом, но в небе над Индией ей пришлось принимать роды. Это произошло во время рейса авиакомпании Qatar Airways из Дохи в Бангкок. Врач рассказала BBC News Украина о произошедшем.

"Было три часа ночи, весь самолет спал. Мы летели где-то над Индией или над океаном, и тут объявили, что ищут врача. Я подумала, может, у кого-то поднялось давление. Пошла".

В отсеке для бортпроводников Алена Федченко увидела женщину, которая лежала на одеялах на полу. Рядом были бортпроводники, которые давали ей кислород. Женщина рожала.

"У меня спросили, есть ли у меня медицинская лицензия. К сожалению, свой номер я не помнила. Позвонила сыну в Киев, он прислал документы".

За секунду все вспомнила

Федченко окончила Киевский национальный медицинский университет, где всех студентов обязательно обучают основам акушерства и гинекологии.

"Я за секунду вспомнила все, что когда-то учила. Ни один мускул не дрогнул. Я просто начала делать свою работу. Надела перчатки, подготовила роженицу. Ребенок вот-вот должен был появиться на свет. Это был уже второй период родов".

"Роды прошли быстро и, к счастью, без осложнений. Женщина совсем не кричала. Я все время ей повторяла, что все будет хорошо, что я - врач, она - в надежных руках. Успокаивала ее. Конечно, у меня были опасения, а что если вдруг что-то пойдет не так, но я об этом молчала. Где-то за 15-20 минут родился мальчик. Все прошло без осложнений. Я перерезала пуповину. Плацента отошла".

Экстремальный опыт

Врач рассказывает, что по результатам первого осмотра мальчик родился здоровым, он сразу начал кричать, и у него были развитые рефлексы. Сосательный - сразу взялся за материнскую грудь, и хватательный - держал пальчик. У него был здоровый цвет кожи.

Правообладатель иллюстрации Facebook Alena Fedchenko

Принимать роды в воздухе было довольно экстремальным опытом, вспоминает врач. Но ей помогали стюардессы, выполняли все ее команды. На борту самолета была большая аптечка с лекарствами и инструментами: зажимы, клипсы, стерильные наборы для перерезания пуповины и отделения плаценты.

"Мне кажется, пассажиры рядом даже ничего не подозревали. Мой муж и друзья не знали, что я там делаю. Уже позже в самолете объявили, что на борту только что родился мальчик. Все начали аплодировать".

Командир самолета принял решение сесть в Калькутте, где роженицу забрала скорая помощь.

"Мы еще долго ждали врачей. Оформили все документы, плаценту - в пакет. Отправили маму с сыном в больницу. Вся моя одежда была крови, стюардессы дали мне их запасную форму".

"Ее просто не заметили"

Алена говорит, что роды не были преждевременными, и ребенок родился доношенным.

Украинская служба Би-би-си отправила запрос в Qatar Airways, чтобы выяснить, как женщина смогла попасть в самолет. Обычно авиакомпании не разрешают перелеты на последних месяцах беременности.

"Из того, что рассказали мне стюардессы, известно, что на женщине была пышная одежда. Живота видно не было, - говорит Алена. - Сама она - маленькая, худенькая. Стюардессы сказали, что не могут всем ощупывать живот, ее просто не заметили. Роженица мне рассказала, что ехала рожать в Бангкок. В аэропорту ее должна была встречать тетя, они хотели сразу ехать в роддом. Не доехала".

Алена Федченко заполнила обязательный в таких случаях медицинский отчет о произошедшем.

"Я сама себе удивляюсь, что все это со мной произошло. Но я не растерялась, не испугалась. Просто делала все, что нужно. Чувствовала себя, как на работе. Но когда ребенок уже родился, наступила эйфория, я чуть не расплакалась. Такой хорошенький мальчик родился. Слава богу, все прошло без осложнений. Иначе мы бы к этому не были готовы", - вспоминает врач.

"Уже после родов меня пригласили в бизнес-класс, угостили шампанским и фруктами. Меня все благодарили, жали руки".

После того, как женщину отправили в больницу в Индии, самолет с большой задержкой продолжил полет в Таиланд.

Пост Алены Федченко о родах в самолете собрал в "Фейсбуке" больше шести тысяч лайков и тысячу шеров.

Врач говорит, что хотела бы узнать, как сложится судьба женщины и ее сына, но, к сожалению, пока никаких контактов и информации о них у нее нет.