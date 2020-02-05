"Нет ни минуты на раскачку". Путин повторил эту фразу 14-й раз за 20 лет

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что у нового кабмина нет ни одной минуты на раскачку. Эту фразу глава государства произнес как минимум в 14-й раз за последние 20 лет, и она уже давно превратилась в мем.

"Считаю, что у нынешнего состава правительства вообще нет ни одной минуты на раскачку, просто мы не имеем на это никакого права, нельзя прикрываться тем, что кто-то чего-то не знает. Все всё знают, все настроены, считаю, на работу, и все в материале", - сказал Путин.

Русская служба Би-би-си подсчитала, сколько раз президент говорил об острой нехватке времени на раскачку в своих публичных выступлениях с 2000-го года.

2000 год

Выступление на заседании Государственной комиссии по подготовке к празднованию 1000-летия основания Казани: "На раскачку времени маловато. Если перед нами стоят крупномасштабные задачи, а они таковыми и являются, то времени немного".

2001 год

Беседа с журналистами после совещания по вопросам ликвидации последствий наводнения в Якутии: "Нужно только без раскачки начинать работать. Очень надеюсь на то, что так оно и будет".

2007 год

Выступление на VI Международном инвестиционном форуме: "И очень рассчитываю, что и новое правительство под руководством нового премьер-министра продолжит ту же линию, - даже в этом нисколько не сомневаюсь, - и без всяких раскачек уже сегодня".

Выступление на съезде партии "Единая Россия": "Хотелось бы, чтобы депутаты, в том числе и избранные впервые, как можно быстрее, без раскачки, включились в работу".

2012 год

Встреча с членами правительства: "Я очень рассчитываю на то, что все с осознанием того, что этот начальный этап закончен, в полную силу развернут все свои возможности - интеллектуальные, организационные, административные - и без дальнейшей раскачки приступят к совместной работе по реализации тех задач, которые перед нами стоят, и тех планов, которые мы сами вместе формулировали".

2016 год

Встреча с лидерами партий, прошедших по итогам выборов в Госдуму: "Поэтому очень прошу вас без раскачки немедленно в эту работу включиться и с самого начала наладить тесное содержательное, конструктивное взаимодействие с правительством Российской Федерации".

Заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам: "Отмечу, что все меры по этим направлениям должны носить исключительно прикладной характер и принять их нужно как можно быстрее, без так называемой раскачки".

2017 год

Совещание по ликвидации последствий паводков и пожаров: "В любом случае действовать нужно без раскачек и промедления, чтобы люди имели возможность как можно скорее переехать в новое жильё".

2018 год

Заседание Госсовета по вопросу развития конкуренции: "И еще раз хочу обратиться ко всем: времени для раскачек у нас нет!"

Речь на инаугурации: "Жизнь постоянно ставит перед нами новые вызовы, новые непростые задачи, и над их решением нам ещё предстоит напряженно работать. Времени на раскачку нет".

Речь на пленарном заседании Госдумы: "Вчера уже сказал и повторю сегодня: времени на раскачку у нас нет, надо действовать".

Прямая линия с президентом: "Персональная ответственность должна быть абсолютной. У нас нет времени на раскачку, как я уже говорил".

2019 год

Послание Федеральному собранию: "Время спрессовано, я говорил об этом многократно, вы это всё прекрасно знаете. Его запаса, запаса времени на раскачку, на дальнейшие утряски и увязки, просто нет".