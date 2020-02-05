Девочку, с рождения живущую в московской клинике, обязали передать органам опеки

  • 5 февраля 2020
Заседание суда Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS

Пресненский суд Москвы удовлетворил иск органов опеки, которые требовали забрать из семьи пятилетнюю девочку, с рождения живущую в перинатальном медицинском центре "Мать и дитя" на Севастопольском проспекте. Постановлением суда ее родители ограничены в правах.

"Суд постановил передать ребенка на попечение в территориальный орган опеки по месту фактического нынешнего нахождения девочки", - зачитала решение судья Наталья Коржавина.

Суд также постановил взыскать алименты в размере четверти заработка с обоих родителей до совершеннолетия ребенка.

Решение суда вступит в законную силу через 30 дней. Как сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты, если ответчики не смогут обжаловать судебное решение, дальше есть три варианта.

"В первую очередь мы предложим бабушке и дедушке оформить предварительную опеку. Для девочки это будет лучшим вариантом, для нас приоритет - семейная форма устройства. Второй вариант - девочка после подготовки и адаптации переедет в наше учреждение "Наш дом" - семейного типа с отдельными квартирами и где есть медицинское сопровождение. Мы будем просить нянь находиться вместе с ней. Расходы по содержанию девочки департамент возьмет на себя", - рассказали РИА Новости в пресс-службе.

В качестве третьего варианта сотрудники органов соцзащиты рассматривают поиск временной семьи, которая возьмет девочку под опеку.

В декабре прошлого года издание "Медуза" выпустило расследование о пятилетней девочке С., которая с самого рождения живет в стационаре перинатального центра и никогда не покидает его территорию.

Автор текста Катерина Гордеева рассказала, что у девочки нет серьезных проблем со здоровьем, однако ее родители убеждены, что она тяжело больна и должна постоянно находиться рядом с реанимацией.

По данным "Медузы", родители больше пяти лет оплачивали проживание ребенка в отдельной палате и работу двух круглосуточных нянь и запрещали бабушкам и дедушкам забирать девочку к себе.

Основатель и руководитель сети клиник "Мать и дитя" Марк Курцер рассказал изданию, что сначала для госпитализации девочки имелись медицинские показания (девочка родилась раньше срока с низким весом), а потом родители не хотели забирать ее домой, называя разные причины.

Весной 2019 года клиника расторгла договор с родителями и обратилась в суд с требованием, чтобы ребенка забрали. Как сообщал департамент труда и социальной защиты населения Москвы, суд еще в ноябре удовлетворил иск, обязав родителей девочки забрать ее домой.

Но девочка продолжает жить в перинатальном центре, поскольку решение суда не было исполнено, а клиника не может насильственно выставить несовершеннолетнего пациента на улицу, объяснял Курцер.

Тогда в дело вмешались органы опеки. В декабре 2019 года они подали иск об ограничении родительских прав матери и отца девочки.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Japaridze/TASS
Image caption Девочка с 2014 года жила в медцентре "Мать и дитя" на Севастопольском проспекте в Москве

На судебном заседании в среду адвокат родителей девочки заявила, что они не отказывались забрать ребенка домой, а также просила назначить судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить, может ли нахождение вне стационара представлять угрозу для жизни девочки. Однако суд эту просьбу отклонил.

Защита назвала решение суда преждевременным и заявила о намерении подать апелляцию.

"Мы обязательно обжалуем сегодняшнее решение. Суд не учел то обстоятельство, что мать ребенка Татьяна Максимова не присутствовала на судебном заседании, так как находится на больничном. У нее онкологическое заболевание", - сказала агентству ТАСС адвокат родителей Ольга Лукманова.

Представитель медцентра в свою очередь отмечал, что родители ни разу не забирали девочку из центра, даже на праздники. "Родители не совершают никаких действий, направленных на то, чтобы понять, что с ребенком" - заявил он.

Истцы назвали свои требования обоснованными. "Ограничение родительских прав - это не приговор, родители могут изменить свое поведение", - цитирует представителя истцов издание "МБХ медиа".

По российским законам, ограничение родительских прав предусматривает утрату родителями права воспитывать своего ребенка лично, но при этом родительских прав они не лишаются.

Похожие темы

Новости по теме