Девочку, с рождения живущую в московской клинике, обязали передать органам опеки

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS

Пресненский суд Москвы удовлетворил иск органов опеки, которые требовали забрать из семьи пятилетнюю девочку, с рождения живущую в перинатальном медицинском центре "Мать и дитя" на Севастопольском проспекте. Постановлением суда ее родители ограничены в правах.

"Суд постановил передать ребенка на попечение в территориальный орган опеки по месту фактического нынешнего нахождения девочки", - зачитала решение судья Наталья Коржавина.

Суд также постановил взыскать алименты в размере четверти заработка с обоих родителей до совершеннолетия ребенка.

Решение суда вступит в законную силу через 30 дней. Как сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты, если ответчики не смогут обжаловать судебное решение, дальше есть три варианта.

"В первую очередь мы предложим бабушке и дедушке оформить предварительную опеку. Для девочки это будет лучшим вариантом, для нас приоритет - семейная форма устройства. Второй вариант - девочка после подготовки и адаптации переедет в наше учреждение "Наш дом" - семейного типа с отдельными квартирами и где есть медицинское сопровождение. Мы будем просить нянь находиться вместе с ней. Расходы по содержанию девочки департамент возьмет на себя", - рассказали РИА Новости в пресс-службе.

В качестве третьего варианта сотрудники органов соцзащиты рассматривают поиск временной семьи, которая возьмет девочку под опеку.

В декабре прошлого года издание "Медуза" выпустило расследование о пятилетней девочке С., которая с самого рождения живет в стационаре перинатального центра и никогда не покидает его территорию.

Автор текста Катерина Гордеева рассказала, что у девочки нет серьезных проблем со здоровьем, однако ее родители убеждены, что она тяжело больна и должна постоянно находиться рядом с реанимацией.

По данным "Медузы", родители больше пяти лет оплачивали проживание ребенка в отдельной палате и работу двух круглосуточных нянь и запрещали бабушкам и дедушкам забирать девочку к себе.

Основатель и руководитель сети клиник "Мать и дитя" Марк Курцер рассказал изданию, что сначала для госпитализации девочки имелись медицинские показания (девочка родилась раньше срока с низким весом), а потом родители не хотели забирать ее домой, называя разные причины.

Весной 2019 года клиника расторгла договор с родителями и обратилась в суд с требованием, чтобы ребенка забрали. Как сообщал департамент труда и социальной защиты населения Москвы, суд еще в ноябре удовлетворил иск, обязав родителей девочки забрать ее домой.

Но девочка продолжает жить в перинатальном центре, поскольку решение суда не было исполнено, а клиника не может насильственно выставить несовершеннолетнего пациента на улицу, объяснял Курцер.

Тогда в дело вмешались органы опеки. В декабре 2019 года они подали иск об ограничении родительских прав матери и отца девочки.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Japaridze/TASS Image caption Девочка с 2014 года жила в медцентре "Мать и дитя" на Севастопольском проспекте в Москве

На судебном заседании в среду адвокат родителей девочки заявила, что они не отказывались забрать ребенка домой, а также просила назначить судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить, может ли нахождение вне стационара представлять угрозу для жизни девочки. Однако суд эту просьбу отклонил.

Защита назвала решение суда преждевременным и заявила о намерении подать апелляцию.

"Мы обязательно обжалуем сегодняшнее решение. Суд не учел то обстоятельство, что мать ребенка Татьяна Максимова не присутствовала на судебном заседании, так как находится на больничном. У нее онкологическое заболевание", - сказала агентству ТАСС адвокат родителей Ольга Лукманова.

Представитель медцентра в свою очередь отмечал, что родители ни разу не забирали девочку из центра, даже на праздники. "Родители не совершают никаких действий, направленных на то, чтобы понять, что с ребенком" - заявил он.

Истцы назвали свои требования обоснованными. "Ограничение родительских прав - это не приговор, родители могут изменить свое поведение", - цитирует представителя истцов издание "МБХ медиа".

По российским законам, ограничение родительских прав предусматривает утрату родителями права воспитывать своего ребенка лично, но при этом родительских прав они не лишаются.