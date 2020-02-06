В результате жесткой посадки самолета в Стамбуле погибли три человека

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В результате жесткой посадки самолета турецкой авиакомпании Pegasus в Стамбуле погибли три человека, 179 человек получили ранения, сообщило министерство здравоохранения страны. Изначально сообщалось, что погибших в результате происшествия нет.

Авиалайнер Boeing 737-800 NG, выполнявший рейс из Измира, развалился на три части при посадке в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен, выкатившись за пределы взлетно-посадочной полосы. Он садился в неблагоприятных погодных условиях - дул сильный ветер и шел дождь.

После инцидента аэропорт был закрыт, а рейсы перенаправлены в другие аэропорты.

Местные СМИ сообщили, что большинство находившихся на борту пассажиров были турками, 20 человек были иностранцами.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Пострадавшие были госпитализированы

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Пожарные потушили возгорание

Губернатор Стамбула Али Ерликайя ранее заявил: "К сожалению, самолет авиакомпании Pegasus не смог удержаться на взлетно-посадочной полосе из-за плохих погодных условий и выехал за ее пределы на 50-60 м".

По словам губернатора, пострадавшие были доставлены в местные больницы.

На появившихся видеокадрах видно, как люди выбираются из огромного разлома в самолете, вокруг которого работают десятки спасателей.

На одной из записей, появившейся в соцсетях, видно, что внутри самолета было возгорание, которое быстро потушили пожарные.

Прокуратура Стамбула начала расследование инцидента.