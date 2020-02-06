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Третья по счету в истории США попытка отстранить действующего президента от власти провалилась: контролируемый республиканцами сенат признал несостоятельными обвинения, выдвинутые против Дональда Трампа его оппонентами.

Трампа обвиняли в злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса. Против первой статьи обвинения проголосовали 52 сенатора, за высказались 48, по второй - 47 сенаторов признали Трампа виновным, а 53 проголосовали против.

Единственным республиканцем, который поддержал статью обвинения о злоупотреблении властью, стал экс-кандидат на пост президента США, сенатор Митт Ромни. Он же стал первым сенатором в американской истории, проголосовавшим за отстранение своего однопартийца от власти.

О том, что начатый еще в начале сентября прошлого года процесс импичмента может закончиться провалом, лидеры демократов предупреждали задолго до начала слушаний в сенате, отмечает наш корреспондент в Вашингтоне Кирилл Белянинов.

Сам Трамп после голосования написал в "Твиттере", что выступит в четверг с заявлением, чтобы "обсудить победу нашей страны над обманом с импичментом".

Он также опубликовал видеоролик, в котором бесконечно выдвигает свою кандидатуру на президентских выборах.

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Число жертв коронавируса 2019-nCoV в Китае выросло до 563 (+73 за сутки), в общей сложности заражены 28018 человек, выздоровели 1153 человека.

Накануне в ВОЗ заявили, что действующих лекарств от коронавируса пока нет, но большинство заболевших выздоровят, если получат адекватное поддерживающее лечение.

Один из руководителей организации Майкл Райан сообщил на брифинге, что нынешняя эпидемия приводит, в основном, к смертям среди пожилых людей, здоровье которых уже было ослаблено.

Ранее ВОЗ объявила вспышку коронавируса угрозой международного значения.

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Накануне вечером стало известно, что в результате жесткой посадки самолета турецкой авиакомпании Pegasus в Стамбуле погибли три человека и 179 человек получили ранения. Изначально сообщалось, что погибших в результате происшествия нет.

Лайнер Boeing 737-800 NG, выполнявший рейс из Измира, развалился на три части при посадке в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен, выкатившись за пределы взлетно-посадочной полосы. Он садился в неблагоприятных погодных условиях - дул сильный ветер и шел дождь.

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В возрасте 103 лет скончался легендарный американский актер Кирк Дуглас, прославившийся благодаря исполнению роли Спартака в одноименном фильме Стенли Кубрика.

Он родился в 1916 году в Нью-Йорке в еврейской семье, уехавшей в США из Могилевской губернии, и начал сниматься в кино в 1940-х годах. В 1949 году он был впервые номинирован на "Оскар" за роль в фильме "Чемпион". Затем он еще дважды номинировался на "Оскар", но статуэтку в итоге получил лишь в 1996 году за выдающуюся карьеру. Он снялся в более чем 90 фильмах.

Его сын Майкл Дуглас сообщил в заявлении: "С величайшим прискорбием я и мои братья объявляем, что Кирк Дуглас нас сегодня покинул. Для мира он был легендой, актером из "Золотого века" кино… Но для меня и моих братьев Джоела и Питера он был просто папой".

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Отношения между лидерами Турции и России могут не пройти тест времени из-за гибели турецких военных в Сирии и цен на газ, пишет Financial Times.

Если президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хотел дать понять России, что он зол на нее из-за гибели своих военных, то поездка на Украину дала ему для этого прекрасную возможность.

Во время визита он поприветствовал почетный караул у президентского дворца словами "Слава Украине!" - призыв, который, как отмечает газета, глубоко связан с антироссийскими настроениями.

Его осмотрительно выбранные слова, которые он произнес в адрес военных, сражающихся с поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке страны, были очевидным упреком в сторону Владимира Путина, пишет FT.

Гибель военных в Сирии и напряженность во всем - от Ливии до цены на газ - дали ясно понять, что даже несмотря на опасения НАТО о сближении Москвы и Анкары, динамика отношений между двумя странами далека от однозначной, заключает издание.

Большинство женщин во всем мире недовольны размером своей груди, особенно это свойственно жительницам Британии, выяснили ученые из Университета Англия Раскин в Кембридже, пишет издание i.

В ходе исследования почти половина женщин рассказала, что хотела бы иметь более крупную грудь, и менее четверти опрошенных сообщили, что их грудь слишком большая. Удовлетворение имеющимися формами выразили лишь 29% респондентов.

Всего в опросе участвовали более 18 тыс. женщин в 40 странах.

Исследователи пришли к выводу, что женщины, неудовлетворенные размером груди, с меньшей вероятностью будут проверять ее на изменения.

Благотворительная организация Breast Cancer Now, занимающаяся исследованиями в области рака груди и поддержкой заболевших женщин, заявила, что эти данные вызывают тревогу.

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Почитайте историю британки Аби Блейк, которая чудом выжила после того, как ее избил муж, сумела разорвать с ним отношения и обратиться в полицию, а тепрь помогает другим жертвам домашнего насилия.

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Дайджест подготовили Геннадий Алашеев и Олег Михайлов