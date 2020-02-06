В Италии скоростной поезд сошел с рельсов, два человека погибли

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Два человека погибли в Италии в результате схода с рельсов высокоскоростного поезда в районе города Лоди на севере страны, сообщили в экстренных службах.

Предположительно, оба погибшие - машинисты состава. По меньшей мере у одного человека, уборщика поезда, серьезные, но не угрожающие жизни травмы.

Поезд следовал из Милана в южный город Салерно.

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Движение на скоростном железнодорожном маршруте Милан-Болонья было приостановлено в результате крушения, поезда направлены по другим веткам.

Поезд сошел с рельсов примерно в 40 километрах от Милана около 5.30 утра по местному времени.

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Причины крушения выясняются. В поезде было 28 пассажиров, сообщает итальянское информационное агентство Анса, некоторые из них получили незначительные травмы.