Британец спас дочь Елизаветы II и получил за это медаль. Теперь он вынужден ее продать
Бывший боксер, спасший дочь королевы Елизаветы II принцессу Анну от похитителя, продает полученную им медаль.
В марте 1974 года Ронни Расселл, бывший боксер в тяжелом весе, нанес два удара в голову некоему Иану Боллу, который в центре Лондона с пистолетом в руке пытался похитить принцессу Анну.
Ронни получил огнестрельное ранение.
Он был награжден Медалью Георга, которую вручают в основном гражданским лицам, проявившим чрезвычайную отвагу и мужество. Она была учреждена королем Георгом Шестым в 1940 году, в разгар бомбардировок Лондона германской авиацией.
"Медаль вам вручает королева, но я хотела бы поблагодарить вас как мать Анны", - сказала ему Елизавета Вторая.
Ожидается, что медаль уйдет с молотка за 15-20 тыс. фунтов стерлингов.
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Ронни Расселлу сейчас 72 года, он живет в Бристоле. Он говорит, что продает медаль из-за серьезных проблем со здоровьем: он пережил несколько инсультов и сейчас хочет обеспечить себе финансовую стабильность на ближайшее будущее.
В 1974 году, незадолго до награждения, к Ронни пришли несколько полицейских, посмотрели на его дом, похвалили за состояние здания и вдруг спросили, есть ли у него ипотека, пишет Daily Mail.
На вопрос, почему это их интересует, один из полицейских сказал: "Об этом еще рано говорить, но королева хочет выплатить вашу ипотеку в знак признательности за то, что вы сделали".
В то время у Расселла было туго с деньгами, ипотечный кредит он выплачивал с трудом.
По словам Ронни Расселла, он всегда говорил, что никогда не расстанется с этой медалью, но сейчас у него нет выбора.
"Я хотел бы, чтобы тот, кто купит медаль, пригласил меня в паб или ресторан, а я бы рассказал ему, что произошло в тот вечер", - говорит он.
Тогда Ронни Расселл ехал к себе домой в Кент и вдруг увидел, что кто-то пытается похитить принцессу.
Неподалеку от Букингемского дворца Иан Балл заблокировал автомобиль, в котором ехала принцесса Анна. Болл был воружен, открыл огонь и ранил четверых человек.
"Все происходило очень быстро", - говорит Расселл.
По его словам, Болл пытался вытащить принцессу из машины, а ее тогдашний муж, капитан Марк Филлипс, пытался затянуть ее внутрь.
"Она была очень спокойна и лишь говорила Боллу: уходите отсюда и прекратите делать глупости", - вспоминает он.
"Болл стоял и смотрел на меня в упор, держа в руках пистолет. Я ударил его. Ударил со всей силы, и он тут же оказался на земле лицом вниз", - продолжает он.
Впоследствии Центральньный уголовный суд Лондона (Олд-Бейли) отправил Болла на психиатрическое лечение.
Расселл говорит, что по-прежнему гордится своим поступком: "С тех пор я считаю, что жизнь члена королевской семьи важнее моей. И хорошо, что ранен был я, а не принцесса Анна".
Вместе с медалью на аукцион будут выставлены письмо из канцелярии премьер-министра, в котором Расселлу сообщили о награде, а также телеграмма от принцессы Анны.