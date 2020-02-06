Айсберг размером в две Москвы движется в сторону Атлантики

Правообладатель иллюстрации NASA/AQUA/MODIS/A.LUCKMAN Image caption Айсберг А68 в первый год почти не двигался, но сейчас его дрейф ускорился

Крупнейший в мире айсберг, отколовшийся от ледника в Западной Антарктиде, должен в ближайшее время отправиться в свободное плавание.

Колоссальный айсберг, получивший обозначение А68, откололся от шельфового ледника в июле 2017 года. В течение первого года он почти не дрейфовал, оказавшись на мели.

Сейчас он движется в северо-восточном направлении, и почти достиг кромки постоянного морского льда в океане.

Когда он откололся от ледника, айсберг имел площадь почти в 6 тыс. кв. км и за последние два с половиной года лишь слегка уменьшился в объеме.

Однако ученые уверены, что когда айсберг выйдет на океанские просторы, свободные от льда, он начнет быстро разрушаться.

"По соотношению длины и толщины айсберг похож на стопку из пяти листов бумаги формата A4, поэтому я поражен тем, что океанские волны уже не превратили айсберг А68 в массу битого льда, - говорит профессор Адриан Лакман из университета Суонси в Британии. - Если он уцелеет после выхода за кромку постоянного морского льда, я буду очень удивлен".

Сейчас морские течения и ветер заставляют айсберг дрейфовать вдоль восточного берега Антарктического полуострова, а во время нынешнего летнего сезона скорость дрейфа резко возросла.

Правообладатель иллюстрации Copernicus Data/Sentinel-3/ESA/A.Luckman Image caption Нынешнее положение айсберга А68

Айсберг А68 находится на южной широте 63 градусов, и ученые в состоянии с уверенностью прогнозировать траекторию его дальнейшего движения.

Обогнув северную оконечность полуострова, гигантский айсберг переместится к северу и войдет в относительно теплые воды южной Атлантики. Ученые называют это направление "аллеей айсбергов".

Многие из крупнейших антарктических айсбергов достигают южной широты 54 градусов, то есть доходят острова Южная Георгия.

Крупнейшим из когда-либо виденных айсбергов в наши времена был айсберг В15, который откололся от ледового шельфа Росса в 2000 году и имел площадь в 11 тыс. кв. км.

Один из его обломков, имеющий сейчас площадь всего в 200 кв. км, находится на полпути к Южным Сандвичевым островам, расположенным к востоку от острова Южная Георгия.

Столь крупные ледовые объекты находятся под непрерывным наблюдением из-за опасности, которые они представляют для судоходства. За ними следят специальные спутники, регулярно их фотографирующие.

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Наблюдая за айсбергом А68, ученые не упускают из вида два других крупных айсберга, которые в обозримом будущем должны отколоться от ледового щита в Антарктике.

Один из них должен вот-вот отколоться от ледянка Пайн-Айленд в Западной Антарктике. Его площадь составит всего чуть более 300 кв. км. Эта масса льда уже имеет множество трещин.

"Я ожидаю, что новый айсберг расколется на несколько фрагментов сразу после отделения от ледника", - говорит профессор Лакман.

Другой крупный айсберг формируется в Восточной Антарктике, на край ледового шельфа Бранта.

Его площадь, вероятно, составит около 1500 кв. км, что примерно равно площади Большого Лондона.

Этот будущий айсберг уже привлек большое внимание, так как из-за него пришлось передвигать британскую исследовательскую станцию имени Галлея в новое место.

Этот айсберг отколется после того, как большая трещина достигнет участка льда, имеющего менее 10 км в длину.

Когда именно это произойдет, никто не знает.

"Трещина растет и расширяется, но медленными темпами, а сама точка будущего откола почти не движется", - отмечает профессор Лакман.