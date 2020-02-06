В России разрешили запускать дроны без согласования с диспетчерами

Павел Аксенов Русская служба Би-би-си
  • 6 февраля 2020
Дрон Правообладатель иллюстрации PA Media
Image caption Запускать дроны без разрешения можно только если они легче 30 килограммов

Российское правительство позволило запускать легкие беспилотники без получения разрешения на полет.

Постановление правительства с новыми правилами опубликовано на портале правовой информации.

Пункт 52 постановления разрешает беспилотным летательным аппаратам максимальной взлетной массой до 30 килограммов полеты в пределах прямой видимости от оператора в светлое время суток на высоте не более 150 метров от поверхности земли или воды.

Летать все равно запрещено над районами любых аэродромов, зонами, запретными для полетов, местами проведения публичных мероприятий и официальных спортивных мероприятий. В таких случаях владельцам дронов придется получать временное разрешение на использование воздушного пространства.

Ранее такое разрешение должны были получать все владельцы беспилотных летательных аппаратов для любого полета.

Русская служба Би-би-си рассказывала, что необходимо сделать, чтобы получить разрешение на полеты. Фактически, прежние правила были одинаковыми и для любительского беспилотника, и для обычного пассажирского самолета.

Правообладатель иллюстрации PA Media
Image caption Дроны нельзя запускать над территорией аэропортов

Владелец дрона подавал запрос в Единую систему организации воздушного движения, составлял полетный план, дожидался, пока диспетчерская служба установит в этом районе временный или местный режим ограничения воздушного пространства, и только после этого приступал к взлету.

Теперь все эти сложные формальности соблюдать не надо.

Регистрация

Однако в России продолжает действовать требование регистрации беспилотников. Регистрировать надо все беспилотники взлетной массой более 250 граммов.

Затем надо собрать все документы (список есть на сайте Росавиации) и направить их в агентство письмом по почте или принести пакет в Росавиацию лично.

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS
Image caption Любые спортивные или массовые мероприятия снимать можно будет только после получения разрешения

В заявлении надо указать модель дрона, серийный номер, число двигателей, максимальную взлетную массу, название фирмы-изготовителя. И приложить данные владельца: паспорт, СНИЛС, адрес, телефон и электронную почту.

Наконец, надо сфотографировать дрон на светлом фоне так, чтобы он занимал не менее 70% кадра.

После того, как Росавиация получит документы, она регистрирует дрон в своем реестре и выдает ему номер, который необходимо нанести на беспилотник. Буквально: кисточкой с краской, трафаретом и аэрографом, маркером, как угодно, лишь бы он был читаем и хорошо виден.

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