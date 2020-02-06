Коронавирус: в Китае умер врач Ли Вэнлиань, первым рассказавший о вспышке
В китайской больнице умер врач Ли Вэнлиань, который одним из первых предупредил о вспышке коронавируса 2019-nCov и сам им заразился. В Китае продолжают вводить беспрецедентно жесткие меры для борьбы с заболеванием, а в Британии тем временем обнаружили уже третьего больного.
О смерти доктора сообщила китайская государственная газета Global Times. Врач Ли Вэнлиань работал офтальмологом в одной из больниц Уханя. Еще в декабре 2019 года он заметил семь случаев неизвестного ему заболевания, возбудителем которого был вирус, похожий на коронавирус SARS.
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30 декабря он предупредил своих коллег в групповом чате, а через четыре дня его вызвали в Управление общественной безопасности, где заставили подписать признание в том, что он распространял ложь с целью подрыва общественного порядка. В полиции тогда заявили, что под следствием за "распространение слухов" находятся восемь человек.
В конце января, когда вспышка вируса уже была в разгаре, Ли Вэнлиань опубликовал скан подписанного им документа в Weibo, китайском аналоге "Твиттера", и рассказал, что заражен сам.
Власти принесли врачу извинения. Однако от вируса ему излечиться не удалось. В четверг СМИ сообщили о его смерти.
Строгие меры в Китае
В Китае тем временем вводятся беспрецедентно жесткие меры для борьбы с распространением вируса 2019-nCov.
В четверг стало известно, что в Пекине большим группам людей запрещено собираться в ресторанах, в том числе, чтобы отпраздновать свадьбу или день рождения.
В крупных китайских городах, таких как Ханчжоу и Наньчан, власти установили ограничения на количество людей, которым разрешено покидать дома каждый день. В некоторых городах провинции Хубэй, где началась нынешняя вспышка, выключены лифты в многоэтажках - власти надеются, что таким образом люди будут реже выходить на улицу.
Третий больной в Британии
В Британии в четверг обнаружили третьего заразившегося китайским коронавирусом. Имя, пол и возраст этого человека не называются. Заболевание диагностировали в Брайтоне. Медики полагают, что пациент заразился за пределами Китая, в одной из азиатских стран.
Глава медицинской службы Англии Крис Уитти заявил, что медики "быстро работают, чтобы определить, с кем контактировал пациент".
Национальная служба здравоохранения, по словам Уитти, "хорошо подготовлена" для противодействия новым случаям инфекции, добавил он.
По последним данным, вирус найден у 28018 человек по всему миру, количество смертельных случаев - 565. Львиная доля заражений и смертей приходится на Китай.
За пределами Китая, по данным ВОЗ на 5 февраля, зарегистрировано 191 заражение и один смертельный исход. Больше всего случаев после Китая - в Японии, там заразились 33 человека, причем 13 - в течение одного дня.
Среди европейских стран больше всего заражений в Германии: 12 человек. За ней идет Франция с шестью заразившимися. В Канаде - пять случаев, в США - 11. Более полные данные о том, как вирус распространяется по планете, можно посмотреть на сайте ВОЗ.