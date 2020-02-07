"Едва одетые модели - не наше дело": британская комиссия не увидела проблем в "зайчиках Playboy"

Комиссия по азартным играм Великобритании отказалась осудить широкое использование полураздетых моделей для продвижения товаров на одном из крупнейших торговых событий в отрасли.

Предыдущая глава комиссии Сара Харрисон угрожала бойкотировать выставку игровой индустрии ICE London, поскольку женщины там ходили между стендов в купальниках.

Ее решимость убедила оргкомитет ICE ввести новый регламент поведения для борьбы с излишней сексуализацией. Но на шоу этого года оказалось, что на практике мало что изменилось.

Новый начальник комиссии по азартным играм Нил Макартур сказал Би-би-си, что организаторы сами должны решать, как применять правила против сексуализации.

На мероприятии в лондонском выставочном центре ExCel журналисты Би-би-си увидели моделей, одетых как кролики Playboy и продвигающих игровые автоматы словенской фирмы Interblock.

Женщины также позировали для фото с гостями-мужчинами.

Image caption Некоторые девушки на выставке были одеты как "зайчики Playboy"

Тем временем другие так называемые промо-девушки - модели, нанятые фирмами для привлечения участников выставки на свои стенды, - раздавали листовки в конференц-залах.

Пришедший в экспоцентр итальянец Флавио Грасселли фотографировался с тремя женщинами в костюмах русалок.

Он сказал Би-би-си, что, по его мнению, использование почти раздетых девушек для продвижения компаний и продуктов не является неэтичным.

"Азартные игры - всегда что-то запретное", - сказал Флавио, добавив, что чувственность женщины и "чувственность рулетки в казино естественно и неразрывно связаны".

Он сказал, что мероприятие ICE было больше похоже на музыкальный фестиваль, чем на игровую конференцию, и он ощущал себя как ребенок в парке развлечений.

Image caption Грасселли очень понравились девушки в костюмах русалок

Грасселли был не единственным, кто высказался в поддержку практики использования полураздетых моделей на конференции.

Модель, представившаяся как Зенеде, работала на ICE и сказала, что и ей было весело, и гостям хорошо.

Она добавила, что чешский производитель компьютерных игр Kajot выбрал ее за обтягивающий костюм кошки, потому что "людям это нравится".

Image caption Зенеде (справа) очень гордится своим образом

Новый кодекс не работает?

Компания Clarion Gaming, управляющая конференцией, представила свой кодекс поведения в прошлом году: так они отреагировали на негативную критику использования танцовщиц на шесте на мероприятии 2018 года.

Новый свод правил гласит, что частичная или полная нагота и откровенно сексуализирующая одежда не допускаются.

Clarion сообщила Би-би-си, что компании на мероприятии этого года в основном соблюдали кодекс, но было одно нарушение, однако какое именно, компания не уточнила.

"Менеджмент поговорил с этим участником выставки, и были приняты немедленные меры для соблюдения правил", - сказал представитель компании-организатора.

Депутат от Лейбористской партии Кэролин Харрис сказала Би-би-си, что эксплуатация обнаженных моделей на ICE London неприемлема.

"Увидев фотографии с конференции ICE, на которой полуголые женщины стали приманками для зарубежных игорных компаний, я не могла не почувствовать разочарование", - сказала Харрис.

"Опять этой отрасли, похоже, не хватает нравственности и порядочности. Этот вид маркетинга устарел и не нужен, и я надеюсь, что Clarion Gaming, как организатор этого мероприятия, дважды подумает, прежде чем устраивать такое снова", - резюмировала Кэролин Харрис.

Image caption Девушки на ринге рекламировали тотализатор

Таких же взглядов придерживалась и экс-глава комиссии по азартным играм Сара Харрисон, которая ушла с поста в 2018 году.

Перед уходом она сказала: "Женщина из индустрии азартных игр - самый высокооплачиваемый босс Британии. Однако по выставке вы этого не поймете".

"Вместо этого там снова снуют мужчины в сшитых на заказ дорогих костюмах, в то время как их коллеги-женщины должны носить только купальники", - заметила тогда Харрисон.

Теперь же, по прошествии двух лет, представитель комиссии сказал: "Мы обратились к организаторам два года назад, и с тех пор они создали свой кодекс поведения. Организаторы должны обеспечить соблюдение этого свода правил. Наша цель на конференции - сделать азартные игры более безопасными для британских потребителей".

"Большие вопросы"

Общественность неоднозначно отреагировала на обнаженных моделей на выставке.

"Я более чем уверен, что женщинам на @ICE_London_Talk хорошо заплатили, и они работали по собственной воле. Так что я не вижу проблем с этим вообще!" - пишет самопровозглашенный теолог-нудист Гэри Спенс в "Твиттере".

Епископ Сент-Олбанса Алан Смит же уверен, что игорная индустрия зря полагается на сексистские образы.

"Со свободой всегда приходит ответственность. Сексуальная объективация в любой форме абсолютно неприемлема для любой отрасли - особенно той, которую неоднократно об этом предупреждали", - говорит священник в интервью Guardian.

Редактор издания Real Business Энни Мэй Нунан считает, что использование полураздетых девушек на подобных мероприятиях - показатель устаревшего подхода к маркетингу.

"Для бизнеса вопрос о коммерческой ценности обнаженных моделейуже спорный, поскольку аудитория на выставках становится все разнообразнее, и важный ее компонент - растущее число женщин-предпринимателей. [...] А раз все больше женщин начинают заниматься малым и средним бизнесом, вполне логично, что они все чаще будут приходить на выставки в качестве участниц или гостей", - резюмирует Нунан в своей колонке.