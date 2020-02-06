Потасовки в Верховной Раде из-за закона о торговле сельскохозяйственной землей

Правообладатель иллюстрации AFP

Верховная Рада Украины приступила к рассмотрению законопроекта об открытии рынка сельскохозяйственной земли, перейдя от долгих споров и переговоров в кулуарах к препирательствам и потасовкам в зале заседаний.

Депутаты намерены обсудить более четырех тысяч поправок к проекту закона, поэтому процесс обещает быть длительным, несмотря стремление властей принять закон как можно быстрее.

Вопрос об открытой торговле сельскохозяйственной землей - один из самых спорных в украинской политике. Президент Владимир Зеленский и его партия "Слуга народа", имеющая в парламенте большинство, настаивают, что рынок земли необходимо открыть и отменить мораторий на продажу, действующий с 2001 года. Однако против этого выступают все остальные фракции Рады и значительная часть общества.

Особенно много возражений вызывала норма, по которой право покупать украинскую землю могли получить иностранцы - хотя поправки к законопроекту предполагают, что это может произойти только после всеукраинского референдума.

Утром в парламент приехал президент Владимир Зеленский, он встречался с членами своей фракции "Слуга народа" и убеждал их голосовать за законопроект.

С утра часть депутатов из фракции "Слуга народа" заняли трибуну и президиум, чтобы их не заблокировала оппозиция.

Инцидент с Тимошенко

Сторонники нового закона и оппозиция толкались под трибуной и устраивали потасовки в президиуме. Юлия Тимошенко заняла место возле кресла спикера Дмитрия Разумкова и не давала ему вести заседание. В борьбе за кресло Разумкова Тимошенко порезала палец, когда схватила за микрофон спикера и вырвала из него шнуры.

Правообладатель иллюстрации Ян Доброносов Image caption Во время заседания в президиуме оказалась Юлия Тимошенко

В результате заседание был вынужден вести вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

Правообладатель иллюстрации AFP

Разумков произнес с трибуны эмоциональную речь, в которой обвинил оппозицию в невыполнении договоренностей. При этом ему чуть ли не в затылок дышал депутат от ОПЗЖ Илья Кива, который все утро охранял трибуну от "слуг народа".

Возле Верховной Рады собралось несколько тысяч человек, протестующих против рынка земли. Они развернули плакаты "Продажа земли - это геноцид народа".

Несколько сотен представителей Всеукраинского аграрного совета устроили митинг у администрации президента, после чего двинулись к Раде. Они требуют от Владимира Зеленского не допустить принятия законопроекта во втором чтении.

Image caption "Продажа земли - это геноцид народа" - написано на этом плакате

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Как передает наш корреспондент в Киеве, в отличие от зала заседаний, где обстановка была накалена до предела, акции протеста около здания парламента проходили мирно.

Протестовать пришли как противники, так и сторонники закона о продаже земли, но между ними не было конфликтов. Несколько раз они даже вместе удерживали от ветра падавшие ограждения, установленные около Рады полицией.

К концу четверга парламент успел рассмотреть 184 поправки из четырех тысяч. Рассмотрение законопроекта может растянуться на несколько недель - или даже месяцев.