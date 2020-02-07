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В четверг китайские СМИ подтвердили смерть врача Ли Вэнлианя, который еще в декабре одним из первых предупредил о вспышке коронавируса 2019-nCov и сам им заразился.

По поводу смерти Вэнлианя весь день поступали противоречивые сообщения. Изначально сообщалось, что врач скончался, но потом китайские СМИ эту новость удалили.

Однако, как выяснила Би-би-си, после того как смерть доктора начали активно обсуждать в китайских соцсетях, чиновники распорядились подключить его тело к системе жизнеобеспечения, а формулировку в сообщениях сменить с "умер" на "находится в критическом состоянии".

Тем временем число жертв коронавируса в материковом Китае выросло до 636 человек. За последние сутки выявлены 3143 новых случая заражения.

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Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере "Даймонд принцесс", который стоит на карантине в прибрежной акватории Йокогамы, выросло до 61 человека, сообщают японские СМИ.

Изначально сообщалось, что на судне выявили 10 человек с пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, затем это цифра увеличилась почти вдвое. По данным российского посольства в Японии, на борту находятся 24 гражданина России, зараженных среди них нет.

Всего на корабле - 2666 пассажиров и 1045 членов экипажа.

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В Сочи пройдет встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Один из главных вопросов, который будут обсуждать российский и белорусский лидеры - поставки в Минск российской нефти и газа.

В конце прошлого года президенты также встречались в Сочи, но договориться о поставках нефти на 2020 год не смогли - из-за этого в начале января на несколько дней была приостановлена закачка российского сырья на белорусские НПЗ.

На фоне кризиса Лукашенко также неоднократно говорил, что Беларусь активно ищет альтернативные источники поставок нефти.

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Президент США Дональд Трамп не скрывал своего ликования после того, как сенат прекратил процедуру его импичмента.

"Должен признать, я совершал ошибки в жизни… Но вот конечный результат", - сказал он, держа в руках газету USA Today с заголовком "Трамп оправдан".

"Нам пришлось пережить ад. Это было несправедливо. Мы ничего плохого не сделали. Это было порочно. Это было продажно", - сказал он, выступая в Белом доме.

Президента обвиняли в том, что тот оказывал давление на правительство Украины в угоду своих внутриполитических интересов, а также препятствовал проведению расследования конгрессом. Сенат, контролируемый республиканцами, признал эти обвинения несостоятельными.

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Спецоперация по эвакуации россиян из китайского Уханя должна была продемонстрировать серьезность мер, которые предпринимает государство, однако бурная реакция местных жителей показала, что с антуражем власти, похоже, переборщили, пишут "Ведомости".

На этой неделе российские военно-транспортные самолеты Ил-76 вывезли всех пожелавших эвакуироваться российских граждан из Уханя и других городов юга Китая. Привлечь для эвакуации военные самолеты распорядился российский президент Владимир Путин.

При этом некоторые эвакуированные сетовали, что им пришлось 13 часов провести в холоде и на жестких скамьях, а вместо привычного авиатуалета пользоваться ведром за занавеской.

Издание сравнивает действия российских властей с эвакуацией французских граждан из Китая - ее тоже проводили военные. Но если французов вывезли на бальнеологический курорт Карри-ле-Руэ на берегу Средиземного моря, то россиян разместили в бывшем туберкулезном санатории "Градостроитель" в Тюменской области под охраной Росгвардии.

"Антураж спецоперации - люди в спецзащите, охрана, особый режим - произвел впечатление, но, кажется, не вполне такое, на которое рассчитывали организаторы эвакуации", - отмечает газета.

"Плесень на рушащихся стенах, вода, капающая с потолка в пластиковые ведра, подушки в крови и моче, собранные в кучу. В этом месте можно было бы снимать какой-нибудь постапокалиптический фильм, но это действующая прачечная при больнице", - так начинает повествование о своем визите в российскую больницу корреспондент Times Марк Беннетс.

Он отправился в город Богданович в Свердловской области по приглашению местного независимого профсоюза медиков "Альянс врачей", чтобы выяснить, в каких условиях находится местное здравоохранение.

Бедность и чрезмерная загруженность являются жизненными реалиями для медработников. В провинции врачи с учетом переработок в среднем получают 650 фунтов в месяц (53 тыс. рублей). В самых бедных регионах зарплата может составлять всего 300 фунтов (25 тыс. рублей), отмечает автор.

Столь ужасные условия вызывают все большее недовольство. В прошлом году в России было около 20 случаев забастовок медперсонала. После прихода Владимира Путина к власти в 2000 году количество больниц сократилось с 10700 до 5300. Миллионы людей в сельской местности, известной своими ужасными дорогами, не имеют доступа к срочной медицинской помощи, пишет Беннетс.

США рассматривают возможность введения санкций в отношении нефтяных компаний, работающих с Венесуэлой, пишет Financial Times. Это происходит на фоне усилившейся поддержки лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо президентом Дональдом Трампом.

Соединенные штаты и большинство стран Европы и Латинской Америки признают Гуайдо, ведущего кампанию против Николаса Мадуро, законным временным главой страны. Однако ему не удается сместить правителя, которого поддерживают вооруженные силы.

Трамп, которому на грядущих президентских выборах потребуется поддержка выходцев из Латинской Америки, похоже, решил удвоить свою поддержку Гуайдо, игнорируя доводы латиноамериканских государств, которые считают, что сменить режим можно лишь через переговоры с правительством Мадуро и его главными покровителями - Китаем, Кубой и Россией, отмечает газета.

Одной из компаний, активно работающих в Венесуэле, является российская компания Роснефть. Она покупает там сырую нефть, занимается поставками дефицитного бензина и заключает выгодные контракты о нефтеразведке, став своеобразным финансовым "спасательным кругом" для правительства Мадуро, добавляет издание.

Почитайте о том, как тысячи сеульцев ютятся в тесных подвалах - точно таких же, в которых живут герои южнокорейского фильма "Паразиты".

Дайджест подготовили Геннадий Алашеев и Олег Михайлов