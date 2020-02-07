23 дня на свободе. Обвиняемую в шпионаже Карину Цуркан снова отправили в СИЗО

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Второй кассационный суд взял под стражу бывшего топ-менеджера энергетической компании "Интер РАО" Карину Цуркан, обвиняемую в шпионаже.

Суд удовлетворил жалобу генпрокуратуры и отменил решение Первого апелляционного суда, который 16 января отпустил Цуркан из СИЗО, где она провела полтора года.

"Представление заместителя генерального прокурора РФ удовлетворить, отправить дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. Обвиняемую Цуркан взять под стражу в зале суда", - цитирует решение судьи ТАСС.

Цуркан успела провести на свободе 23 дня. Как ранее сообщали журналисты, она пришла на заседание по жалобе замгенпрокурора с вещами.

Почему решение изменили?

Как сообщает Интерфакс, в определении кассационного суда говорится, что апелляционная инстанция, изменившая Цуркан меру пресечения с ареста на запрет определенных действий, ошибочно пришла к выводу о том, что следователь в установленный срок не предоставил обвиняемой и ее защитникам материалы уголовного дела для ознакомления.

Защита Цуркан не согласна с решением кассационного суда и будет оспаривать его в Верховном суде, заявил Би-би-си адвокат Иван Павлов, лидер "Команды 29".

"Точка в вопросе о том, нужно ли продлевать срок стражи для Карины Цуркан не поставлена. Кассация вернула его на новое рассмотрение в апелляцию, решив, что вывод апелляционной инстанции о необходимости освобождения Цуркан сделан без учета ряда обстоятельств, хотя в заседании мы камня на камне не оставили на доводах прокуратуры, которая настаивала на взятии Карины под стражу", - сказал он.

Кассационный суд, по словам Павлова, решил, что адвокат якобы злоупотребил своим правом на защиту.

"12 ноября я должен был явиться к следователю на допрос, но заболел, представив больничный следователю и суду. Следователь не дождался моего выздоровления и пригласил Карине защитника по назначению, хотя предусмотренный для этого законом 5 дней с момента неявки адвоката не истекли. Апелляционный суд сказал, что была нарушена процедура замены и принял решение об освобождении Цуркан, но кассационный суд с этим не согласился", - пояснил Павлов.

В чем обвиняют Цуркан?

Цуркан была задержана летом 2018 года. Ей предъявили обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж). Вину Цуркан не признает.

По версии следствия, в 2015 году Цуркан передала молдавским спецслужбам документ, касающийся "отдельных аспектов действий" российских энергетических компаний в рамках международных проектов, который содержит гостайну.

Следствие считает, что молдавские спецслужбы завербовали Цуркан еще в 2004 году.

Цуркан заявляет, что никогда не была знакома с представителями зарубежных спецслужб и не видела документ, в получении и передаче которого ее обвиняют. Свое преследование она связывает с попыткой сместить ее с должности.

Цуркан работала в "Интер РАО" с 2005 года. В 2010 году она возглавила дивизион "Молдова, Украина, Румыния", а затем дивизион "Европа". С 2012 года она стала членом правления.

Компания "Интер РАО" была создана в 1997 году как дочка РАО "ЕЭС России", отвечающая за экспорт и импорт электроэнергии. Это единственный в России оператор экспорта-импорта российской энергии.

Генеральный директор "Интер РАО" - Борис Ковальчук, сын Юрия Ковальчука - бизнесмена из ближнего круга президента России Владимира Путина.