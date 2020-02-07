Нападение на журналистку и адвоката в Грозном. Что об этом известно

Image caption Милашина заявляет, что напавшие на нее и адвоката Дубровину как-то связаны с властями Чечни

Обозревателя "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину избили в Грозном, куда они приехали на суд над автором видеоролика "Как живут Кадыров и его соратники". Милашина сказала Би-би-си, что связывает нападение с недовольством властей Чечни ее публикациями, полиция проводит проверку.

Что произошло

В ночь на пятницу "Новая газета" сообщила, что в 23:20 на Милашину и Дубровину напали на входе в гостиницу "Континент" (находится недалеко от аэропорта чеченской столицы). Они приехали в Грозный на суд по делу Ислама Нуханова.

"Адвокат Дубровина была избита. Нападение совершили неизвестные мужчины и женщины в холле гостиницы и у входа в гостиницу. В основном, били именно женщины, руками и ногами", - говорилось в сообщении. В нем подчеркивалось, что нападавшие снимали свои действия на камеру.

Милашина и Дубровина решили зафиксировать побои и подать заявление в полицию, писала "Новая газета". Сама Милашина писала ночью в "Фейсбуке", что их "с мигалкой везут на полицейском "Пазике" на место преступления".

Затем она выложила объяснительную записку, которую она приложила к заявлению в полицию. В ней сказано, что в городской больнице №1 у нее были зафиксированы ушибы мягких тканей и лобной части головы, ушибы и царапины на плечах и шее, что квалифицируется как легкий вред здоровью.

Утром на сайте МВД Чечни было опубликовано сообщение, что жительница Москвы Милашина обратилась в дежурную часть в 23:30 и сообщила о том, что в холле гостиницы "неустановленные лица нанесли побои" ей, а также жительнице Краснодарского края Дубровиной. "По данному факту проводится проверка", - пояснили в полиции.

Сама Милашина утром ответила на вопросы радио "Эхо Москвы" и заявила, что это "очередное в цепочке нападений на правозащитников, и журналистов, и адвокатов, которые работают в Чечне", за которым, по ее мнению, стоят власти Чечни. "Я считаю, что за этим нападением, безусловно, они стоят. Потому что еще раз подчеркну: в республике такое в общем невозможно, это нормальная в общем республика. И когда происходят какие-то ЧП - это только санкционированные властью ЧП", - сказала Милашина.

Кто такая Милашина

Милашина много лет работает в "Новой газете" и специализируется на расследованиях. Она начинала с расследования гибели подлодки "Курск", а в последние годы много пишет о Чечне.

В расследованиях Милашиной речь шла о внесудебных казнях жителей республики, а также о преследовании и пытках чеченских геев. Чеченские власти неоднократно заявляли, что описываемые обозревателем "Новой газеты" события не соответствуют действительности.

Выступая с обвинениями в адрес команды Кадырова, Милашина при этом не отказывалась о регулярных поездок в Чечню.

"Елена не прекращала туда ездить после любых своих материалов. У нас не было никаких оснований прекращать командировки из-за публикаций", - сказал Би-би-си главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов.

"До вчерашнего инцидента многочисленные - десятками! - командировки в Чечню проходили вполне конструктивно", - добавил он. Муратов также сообщил, что в пятницу обозреватель издания должна вернуться в Москву.

Кто такой Нуханов

Милашина и Дубровина приехали в Грозный на суд по изменению меры пресечения Исламу Нуханову, интересы которого Дубровина представляет в качестве адвоката. Несмотря на нападение, утром в пятницу они пошли в суд.

В декабре Милашина опубликовала в "Новой газете" расследование о жителе Чечни, который снял и выложил в YouTube ролик о так называемой "чеченской Рублевке" - поселке в центре Грозного, где, как он утверждал, живут родственники и ближайшее окружение главы Чечни Рамзана Кадырова.

В публикации было сказано, что Нуханова задержали сотрудники полиции. Как сообщала "Новая", его обвинили в том, что он снял свой ролик по заданию оппозиционного чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, который живет за границей.

"Что касается вот этой командировки, из которой она сегодня возвращается, то она связана с делом Нуханова, того самого чеченского блогера, который выложил малочитаемую запись о том, как живет чеченская элита в Грозном на своей местной Рублевке. Ему подбросили два патрона и пистолет в машину, на которой он приехал в полицию", - утверждает Муратов.

"За него вступилась его жена, которая живет в Кагалыме (он сам из Кагалыма). И это очень громкое дело: как девушка с двумя детьми, один из которых болен, вступилась за своего мужа, которого арестовали", - напомнил он.

Главный редактор "Новой" доволен реакцией полиции на нападение на его сотрудницу. "По мнению Лены [Милашиной], полиция очень конструктивно и ответственно подошла к тому, что случилось. Собрала данные, собрала все объяснения", - рассказал он.

Однако редакция газеты собирается опубликовать обращение к Кадырову с требованием принести извинения Милашиной и Дубровиной "за избиение во вверенном ему городе Грозном".

"Мальчики стояли поодаль"

Би-би-си: Часто ли вы в последнее время бывали в Чечне?

Елена Милашина: В прошлом году - практически каждую неделю. Последние три года я так и езжу. Это основное направление моих командировок... Да, опасаемся, понимаем, что довольно опасная ситуация, но страха, парализующего все действия, не было.

Би-би-си:Почему вам было необходимо присутствовать на суде по делу Нуханова, чего вы хотели добиться?

Е.М.: Это серьезное дело, я хочу его освещать, в ближайшее время там будет серьезное развитие. Это дело показательное. Оно показывает, что в последние годы в Чечне репрессиям подвергаются именно молодые люди, которые так или иначе критикуют власть, поднимают темы коррупции, социального неравенства.

Би-би-си:Почему после всех резонансных публикаций вас не трогали, а сейчас возникла такая ситуация?

Е.М.: Почему именно сейчас? Просто с делом Нуханова это связано. 100 процентов! Я уверена в этом. Был ряд еще других событий, которые здесь происходили, которые не были публичными, но они показывали, что реакция власти на это дело очень серьезная. И я напрямую связываю это с делом Нуханова.

Да. Это нападение один в один по сценарию с нападением на офис "Мемориала" в 2015 году, с нападением на автобус журналистов в 2016 году и так далее. И то, как оно было срежиссировано, организовано. Это были "титушки". Женщины. Женщины в основном и осуществляли карательную акцию. Но это были такие молодые девочки, мальчики стояли поодаль, снимали это дело, командовали.

Би-би-си:Они что-то говорили вам?

Е.М.: Перед самым нападением подошла очень молоденькая девушка в таком вечернем наряде и с несовпадающем с нарядом платком на голове и сказала: почему вы защищаете ваххабитов, которые убивают наших мужей? Но девочка очень молодая, наверное. Замужем еще не была. Но это такая старая песня. Уже и никаких террористов в подполье нет, об этом неоднократно заявляли власти чеченские, когда зовут приезжать в самый мирный город на свете.

А мы защищаем не ваххабитов. Мы защищаем чеченскую молодежь. Большая часть ее - явно протестного мнения.

Би-би-си: Вы сегодня возвращаетесь в Москву.

Е.М.: Да, мой главный редактор поставил условие. Что либо он сюда прилетает, либо я возвращаюсь.

Реакция на избиение

Инцидент с Милашиной заметили не только в Грозном, но и в Европе. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал власти в кратчайшие сроки расследовать это нападение. Он написал в "Твиттере", что крайне обеспокоен сообщениями о нападении на Милашину и Дубровину.

Пропустить Twitter пост , автор: @OSCE_RFoM I am extremely concerned by reports of attack on Elena Milashina, investigative journalist of @novaya_gazeta, and lawyer Marina Dubrovina last night in Grozny, #Russia. I am looking for more details on the case & call on the authorities to swiftly investigate the attack. — OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) 7 февраля 2020 г.

Московская Хельсинкская группа (МХГ) и Комитет против пыток также потребовали провести эффективное расследование нападения на журналистку и адвоката.

"Мы возмущены случившимся, требуем объективного расследования нападения на наших коллег и привлечения к ответственности виновных", - говорится в заявлении МХГ.

За коллегу переживают и адвокаты. "Я поручил разобраться в ситуации председателю комиссии по защите прав адвокатов. Он пытается связаться с ней, но пока она не отвечает на звонки, написала, что в настоящее время находится в судебном заседании и свяжется с нами, как только выйдет", - сказал РИА Новости президент Адвокатской палаты Краснодарского края Андрей Чехов.