Какой авиалайнер чуть не сбили сирийские ПВО? Данные минобороны и Flightradar расходятся

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption A320 летел не утром, а поздно вечером

Российские военные утверждают, что сирийская ПВО чуть не сбила пассажирский самолет над Сирией. Авиалайнер, как утверждают представители министерства обороны, "увели" на запасной аэродром - российскую авиабазу Хмеймим.

Об инциденте российским информационным агентствам рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, это произошло 6 февраля "после двух часов ночи". Заходивший на посадку в аэропорт Дамаска лайнер выполнял рейс Тегеран-Дамаск, это был самолет Airbus 320, и на его борту находились 172 человека.

По словам генерала в это же время четыре истребителя F-16 ВВС Израиля без захода в воздушное пространство Сирии нанесли удары восемью ракетами по пригородам Дамаска.

В ответ сирийские правительственные войска применили зенитные ракетные комплексы ПВО, которыми чуть было не был сбит пассажирский "Аэробус".

Согласно онлайн-сервису Flightradar24, отслеживающему перемещения пассажирских самолетов по всему миру, первым самолетом, прибывшим из Тегерана в Дамаск в тот день, был A320 сирийской компании Cham Wings Airlines, севший в 23:00 UTC (7 февраля в 02:00 по Москве).

Траектория полета этого самолета, которая фиксируется по сигналам транспондера самолета, прерывается в нескольких километрах от аэропорта, однако примерно на таком же расстоянии прерываются сигналы у большинства самолетов, которые прилетают в Дамаск. Сервис зафиксировал, что уже через 10 минут после отключения транспондера самолет благополучно приземлился в Дамаске.

Правообладатель иллюстрации Flightradar24 Image caption Рейс 6Q514 в ночь на 7 февраля на Flightradar24. Над Дамаском самолет совершил резкий разворот и ушел а сторону авиабазы "Хмеймим"

При этом, согласно показаниям Flightradar24, рейс 6Q514 той же авиакомпании, выполненный тем же самым самолетом, но из Наджафа, а не из Тегерана, действительно совершил довольно крутой разворот прямо перед заходом на посадку в Дамаске и ушел в сторону авиабазы Хмеймим. В нескольких километрах от нее он также отключил транспондер.

По данным Flightradar24, этот рейс вылетел из Наджафа 6 февраля в 22:07 по UTC (7 февраля в 01:07 по Москве) и продолжался 1 час 40 минут, прежде чем пропал сигнал его транспондера. Следующий рейс этот самолет выполнил из Латакии в Дамаск два часа спустя. Именно под Латакией расположена российская авиабаза.

Случайно или намеренно?

Игорь Конашенков заявил, что израильские истребители прикрывались в небе пассажирским самолетом.

"Проведение израильским генштабом боевых операций в воздухе с использованием для прикрытия или блокирования ответных действий сирийских сил ПВО гражданских самолетов с пассажирами становится характерной чертой израильских ВВС. Подобные операции израильских стратегов, к сожалению, ни во что не ставят жизни сотен ни в чем не повинных гражданских людей", - цитирует его РИА Новости.

Между тем, как рассказал Русской службе Би-би-си израильский военный эксперт Давид Гендельман, в Израиле о таких налетах обычно не сообщается публично и официально они не признаются. В лучшем случае пресса передает о них со ссылкой на иностранные источники.

Media playback is unsupported on your device Российские ПВО в Сирии - не помеха Израилю?

По его словам, израильтяне во время авиационных рейдов всегда контролируют воздушную обстановку так, чтобы под удар не попали гражданские самолеты. "Как все понимают, намеренно сбить гражданский самолет никто не хочет, потому что ничего хорошего от этого не произойдет", - сказал он.

Он отметил, что опасность для самолета была от действий не израильской авиации, а сирийской ПВО, а сирийские диспетчеры и военнослужащие "после последних случаев это все учитывают".

Гендельман также сказал, что российские военные в своих заявлениях представили эту ситуацию с выгодной для себя стороны.

"Понятно, что в идеале Россия хотела бы, чтобы Израиль прекратил там свои полеты, потому что никакой пользы для России от этого не происходит. Поэтому если есть возможность использовать такие случаи, они используются. И если этот самолет отвернул, это всегда можно представить как создание опасности гражданскому воздушному транспорту и использовать это для продвижения своих собственных [интересов]", - сказал он.

Авиалайнеры под угрозой

Это авиационное происшествие случилось через месяц после гибели самолета, летевшего рейсом PS752 "Международных авиалиний Украины" из Тегерана в Киев.

Через считанные минуты после взлета лайнер был сбит иранскими военными - как они говорят, по ошибке. В Иране утверждают, что приняли летевший пассажирский самолет за крылатую ракету.

В те дни резко обострились отношения Ирана и США, и утром перед вылетом лайнера Иран обстрелял баллистическими ракетами военные базы в Ираке, где находились американские военнослужащие.

Кроме того, это происшествие напомнило о гибели российского самолета-разведчика Ил-20, по ошибке сбитого сирийской ПВО во время налета израильских самолетов F-16. При крушении самолета погибли 15 российских военных.

Минобороны тогда также заявило, что "прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии".

"В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200", - заявил представитель минобороны Игорь Конашенков.

Израильтяне, в свою очередь, заявили, что сирийские ПВО вели огонь "беспорядочно" и не убедились в том, что в воздухе нет российских самолетов.