Банк России снизил ключевую ставку шестой раз подряд

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Центральный банк России на первом заседании в 2020 году снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до 6%. Это произошло на фоне слабого спроса и низкой инфляции, а также опасений по поводу коронавируса.

Банк России начал снижать ставку весной прошлого года. Это шестое снижение ставки подряд. Ставка сейчас находится на уровне начала 2014 года.

Сохраняются риски существенного замедления мировой экономики, а замедление инфляции в России происходит быстрее, чем прогнозировалось. "Дезинфляционные" риски по-прежнему преобладают над "проинфляционными", говорится в пресс-релизе ЦБ.

При этом инфляционные ожидания населения оцениваются как стабильные, а темпы роста российской экономики даже увеличились во втором полугодии 2019 года, констатирует Банк России. И если ситуация будет развиваться в соответствии с базовым прогнозом, ЦБ допускает, что ключевая ставка будет еще раз снижена на ближайших заседаниях.

Что с инфляцией?

У ЦБ все еще достаточно причин для снижения ставки, полагают экономисты. В первую очередь, это низкий уровень инфляции, который связан со слабым спросом в экономике. В январе, по данным Росстата, цены выросли всего на 2,4% в годовом выражении - это значительно ниже цели ЦБ по инфляции в 4%.

Среди инфляционных рисков ЦБ также указывает фактор неопределенности в ситуации с коронавирусом.

Из-за эпидемии могут сократиться поставки товаров из Китая, пишет главный экономист банка "Уралсиб" Алексей Девятов. Это в теории должно привести к ускорению роста цен. Но в банке считают, что существенного эффекта не будет, так как магазины смогут быстро переориентироваться на других поставщиков.

Весной инфляция достигнет 2,2-2,3%, прогнозируют в "Уралсибе". А по итогам года составит 3,3% - это ниже цели ЦБ в 4%. В Sberbank CIB, наоборот, считают, что из-за эпидемии коронавируса спрос на российские товары и услуги сократится, это станет еще одной причиной для замедления инфляции.

ЦБ в своем пресс-релизе сохранил прогноз о том, что годовая инфляция составит 3,5-4% по итогам 2020 года и в дальнейшем останется "вблизи 4%".

Чем плоха низкая инфляция? Она, как правило, свидетельствует в целом о слабом росте российской экономики.

ВВП по итогам 2019 года вырос всего на 1,3% - это ожидаемый экономистами, но довольно слабый результат. Он куда ниже цели в 3-3,5%, о которой в 2018 года перед очередным вступлением в должность говорил президент Владимир Путин.

Рост социальных расходов, о необходимости которого заявляли и Путин, и новое правительство, способен будет лишь незначительно ускорить рост цен в 2020 году, говорится в отчете Сбербанка. А значит, есть риск, что прогноз ЦБ по инфляции на конец года - 3,5-4% - вообще не будет достигнут, предупреждают в Сбербанке.

Будет ли помогать ЦБ правительству?

Рост российской экономики в 2020 году, согласно большинству прогнозов, вряд ли превысит 2%. Экономисты говорят, что основным драйвером роста станут именно государственные расходы.

Частично с необходимостью ускорить рост экономики связывают недавние изменения в экономическом блоке правительства. В новом правительстве Михаила Мишустина должность первого вице-премьера занял Андрей Белоусов. Он сторонник более мягкой бюджетной политики.

Если ЦБ снижает ставки, кредиты становятся более доступными, а экономика должна расти быстрее. Но это грозит ускорением инфляции и неконтролируемым ростом цен.

На этой неделе Белоусов заявил, что правительство договорилось с ЦБ о механизме консультаций для поддержки макроэкономической стабильности. Он сказал, что это "поможет лучше оценивать экономику и принимать меры уже независимо в сфере своих компетенций" (цитата по "Ведомостям").

Банк России настаивает на том, что его независимость от этого не пострадает.

Ранее, по данным РБК, с похожими предложениями выступал теперь уже бывший министр экономического развития Максим Орешкин, но тогда в ЦБ их отвергли. Орешкин часто критиковал политику ЦБ.

"Крайне необходимо, чтобы не пересекались интересы правительства, желающего повлиять на экономический рост, и ЦБ, для которого основным мандатом является инфляция", - считает профессор финансов Российской экономической школы Олег Шибанов.

Независимый от правительства центральный банк, как доказывают исследования, лучше справляется со своими функциями. Например, такой регулятор лучше управляет инфляцией и способен привести ее к какой-то определенной цели, говорит Шибанов.

Пока эксперт не видит рисков во взаимодействии ЦБ и правительства. "Я не вижу существенных рисков в ситуации, когда бюджетные и монетарные власти разговаривают между собой. Это не угрожает независимости центрального банка, если он не начинает принимать решение под давлением правительства или политиков", - объясняет Шибанов.

Шибанов верит репутации ЦБ, который "не раз доказывал, что действует независимо и что способен придерживаться своей денежно-кредитной политики без ограничений".