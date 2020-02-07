Коронавирус: на борту круизного лайнера десятки новых случаев заражения

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Diamond Princess будет в карантине как минимум до 19 февраля

На борту круизного лайнера "Даймонд принцесс", который находится в карантине близ Иокогамы, еще 41 человек заразился новым коронавирусом. В общей сложности число заразившихся на борту достигло 61.

Всего на лайнере около 3700 человек - порядка 2700 пассажиров и тысяча членов экипажа. Судно будет стоять в карантине не менее двух недель.

Массовая проверка на вирус всех находящихся на борту началась после того, как заболел 80-летний житель Гонконга, побывавший на лайнере в январе. Он поднялся на борт круизного лайнера 20 января и сошел на берег в Гонконге пять дней спустя, где и был диагностирован.

Об этом были проинформированы японские власти, и когда круиз вернулся в Иокогаму 3 февраля, судну не позволили войти в порт.

Одновременно еще один круизный лайнер находится в карантине близ Гонконга, так как восемь сошедших на берег пассажиров оказались заражены коронавирусом. Среди оставшихся на борту "Уорлд дрим" 3600 человек вирус пока не был обнаружен.

Принадлежащему британо-американской компании лайнеру "Уэстердам" также было отказано во входе в японские порты, несмотря на то, что о случаях заболевания на его борту не сообщалось.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Условия содержания в карантине не идеальные, говорят пассажиры

Общее число зараженных коронавирусом в Японии достигло 86 человек. Это самый высокий показатель за пределами Китая.

Все зараженные направляются в специально оборудованные больницы в нескольких префектурах.

Среди эвакуированных зараженных пассажиров оказался 58-летний британец, который проводил в круизе медовый месяц со своей 41-летней женой. У его супруги симптомов коронавируса выявлено не было, и она остается на борту теплохода вместе с остальными пассажирами.

Некоторые из находящихся в карантине жалуются на условия, так как вынуждены проводить почти все время в своих каютах. Один из пассажиров говорит, что это похоже на плавучую тюрьму.

Существуют опасения, что на борту лайнера недостаточно медикаментов. Одна из пассажирок вывесила флаг Японии, на белом поле которого было написано "нехватка лекарств".

Журналисты одной японской телекомпании, находившиеся на берегу, в ответ вывесили свой плакат с надписью "Каких именно лекарств?"

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Пассажирка жалуется на нехватку лекарств

На борту "Даймонд принцесс" граждане 56 стран. Заболели граждане следующих стран:

Японии : 28 человек

: 28 человек США: 11 человек

11 человек Австралии: 7 человек

7 человек Канады: 7 человек

7 человек Китая: 3 человека

3 человека Великобритании, Аргентины, Новой Зеландии, Филиппин и Тайваня: по одному человеку.

Среди находящихся в карантине 24 гражданина России. Насколько известно, у них нет симптомов заболевания.

Компания Princess Cruises, организовавшая круиз, заявила, что делает все возможное для того, чтобы облегчить пребывание в карантине, и предоставляют застрявшим пассажирам спутниковое телевидение, фильмы, настольные игры и игры для детей, газеты на английском и японском, обеспечивают доставку еды в каюты, а также бесплатный интернет и телефонную связь.

Время от времени пассажирам разрешают выходить из кают в банкетные залы под присмотром представителей министерства здравоохранения Японии, но лишь по нескольку человек.

Как живется на борту лайнера?

Британец Дэвид Абель находится на борту"Даймонд принцесс"и регулярно рассказывает в "Фейсбуке" о том, что там происходит.

"Мы должны регулярно измерять свою температуру, и если она поднялась, немедленно сообщить об этом медицинскому персоналу"

"В маленьких каютах нет иллюминаторов, и, соответственно, туда не попадает дневной свет и свежий воздуха. Но капитан объявил, что этим людям будет разрешено время от времени выходить на палубу и заниматься там физическими упражнениями"

"Если нас выпускают на палубу, мы должны носить маску для лица и держаться на расстоянии не менее метра от остальных"

"Стюарды больше не приходят в каюты застилать постель или убираться в помещении. Мы должны сами заботиться о гигиене и чистоте каюты"

"Стирать одежду невозможно, и мы просто носим то, что уже носили. Нижнее белье мы стираем в раковине - у нас есть мыло"

"В первый день карантина еды было мало. Сейчас в этом отношении все замечательно, хотя меню полностью изменилось, и это больше не люкс"