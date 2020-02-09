Ни поесть, ни попить, ни сходить в туалет. Как работают врачи во время эпидемии коронавируса

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Врач надевает защитные очки

Число заболевших новым коронавирусом увеличивается, но информации о том, в каких условиях с ним борются в китайских больницах и поликлиниках, мало.

В начале эпидемии китайская пресса могла относительно свободно и подробно писать о происходящем. Но сейчас из интернета стали удалять публикации, авторы которых критикуют реакцию властей на появление вируса. Власти даже пытались заставить замолчать врача Ли Вэнлианя, который предупреждал о возникновении нового вируса в самом начале эпидемии и который умер на этой неделе, заразившись от одного из пациентов в Ухане.

Би-би-си удалось поговорить с медсестрой, работающей в одной из больниц в городе Санъян, втором по величине в провинции Хубэй. Она попросила не называть ее полное имя и оставить в интервью только ее фамилию - Яо.

Яо говорит, что работает в "температурной клинике", где делает анализы крови, чтобы диагностировать присутствие нового коронавируса.

До начала эпидемии Яо собиралась съездить в провинцию Гуанчжоу, чтобы провести китайский новый год вместе с родственниками. Ее ребенок и мать отправились туда заранее, но когда началась эпидемия, Яо решила стать волонтером в одной из бонльниц Санъяна.

"Да, жизнь у нас только одна, но я как бы услышала четкий голос, который говорил: "ты должна остаться", - вспоминает Яо.

Вначале она несколько сомневалась в правильности своего решения. "Я сказала себе: будь готова ко всему и принимай меры предосторожности. Если бы не было защитного комбинезона, я могла бы надеть плащ. Если бы не оказалось защитной маски, я могла бы попросить своих друзей по всему Китаю прислать ее мне по почте. Всегда можно найти какой-то выход".

Яо говорит, что к ее удивлению в больнице оказалось хорошее оборудование. Частично оно было прислано властями, а остальное пожертвовали частные компании. Но в больнице до сих ощущается нехватка защитных комбинезонов и масок, и не все медработники как следует защищены.

"Это трудная работа. Делать ее очень грустно и морально тяжело. Но большую часть времени нам просто некогда думать о собственной безопасности", - добавляет Яо.

"Мы должны заботливо относиться к пациентам, потому что многие из тех, кто к нам приходит, очень испуганы, некоторые - на грани нервного срыва", - сказала Яо в интервью Би-би-си.

Из-за наплыва пациентов медикам приходится работать по 10 часов в день. По словам Яо, во время никто не может есть, пить, ходить в туалет - или просто немного отдохнуть.

"К концу смены, когда мы снимаем защитные костюмы, видно, что вся наша одежда насквозь промокла потом. А на лице, на лбу, носу и шее остаются глубокие следы, так как защитные маски очень тесно прилегают к коже. Иногда даже бывают порезы, - говорит медик. - Многие мои коллеги после смены просто засыпают сидя на стуле, так как слишком устали, чтобы идти домой".

Но несмотря на это, все коллеги Яо - и она сама - сумели избежать заражения. Сотрудникам больницы также помогают теплые, полные благодарности письма и послания в интернете от простых людей. Некоторые даже присылают в больницу еду и другие необходимые вещи.

"Мне кажется, этот вирус всех нас сплотил - хотя люди и сидят по домам в карантине", - считает Яо.

Яо говорит, что в целом власти Китая быстро отреагировали на эпидемию, и с этим не может сравниться ни одна другая страна мира.

"На Западе вы больше говорите о свободе и правах человека, но у нас в Китае сейчас речь идет о жизни и смерти, - продолжает она. - Вопрос в том, увидим ли мы утро следующего дня. И людям остается только помогать властям и медицинским работникам".