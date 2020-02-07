93 тыс. евро за день работы. Крайне правые помогли избрать премьера Тюрингии - ненадолго

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Томас Кеммерих пробыл на посту премьера всего сутки, зато заработал около 93 тысяч евро

Избранный премьер-министром Тюрингии Томас Кеммерих пробыл на своем посту всего один день. Он ушел в знак протеста против того, что при выборах его либеральную партию поддержала крайне правая "Альтернатива для Германии". Этой отставки требовала и канцлер Германии Ангела Меркель, которая назвала произошедшее "плохим днем для демократии".

Выборы в парламент Тюрингии прошли в октябре 2019 года, и уже тогда их результаты вряд ли обрадовали официальный Берлин.

На первом месте оказалась Левая партия - она получила 31% голосов избирателей и 29 мест в парламенте региона.

Второе место заняла право-популистская "Альтернатива для Германии" (АдГ), ей досталось 23,4% и 22 места. В разное время эта партия выступала против евро как единой европейской валюты, против феминизма и беженцев. Ее постоянно обвиняют в связях с ультраправыми и в исламофобии.

Отделение АдГ в Тюрингии считается одним из самых радикальных. Его лидер Бьерн Хекке пытался судиться с оппонентами, называющими его "фашистом", но проиграл - суд в сентябре 2019 постановил, что это "оценочное суждение основано на проверенных фактах".

Рекорд крайне правых

Христианско-демократический союз Ангелы Меркель занял в Тюрингии только третье место. Кроме них, в парламент прошли еще три партии, в том числе либеральная Свободная демократическая партия.

Для АдГ результат в Тюрингии стал вторым за всю историю существования партии. Больше на выборах в землях Германии они получили только в соседней Саксонии - около 25%.

Настоящие проблемы начались при выборах премьер-министра региона - из числа 90 депутатов. Левые и правые выдвинули своих кандидатов. По правилам, премьером стал бы тот, кто набрал больше 46 голосов. Если бы ни один из кандидатов не получил нужного количества, то состоялись бы второй и так далее туры, при этом кандидаты, занявшие последние места, выбывали из голосования.

В первом и втором турах так и произошло. А в третьем туре депутаты от АдГ неожиданно решили поддержать Томаса Кеммериха, чья партия придерживается полностью противоположных взглядов. И чей представитель последний раз был премьером одной из земель в 1949 году.

Кеммерих выиграл - и начался большой национальный скандал.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ангела Меркель отказывается от союза с правой "Альтернативой для Германии" - и даже падение популярности собственной партии ее не переубедит

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала выборы и их результаты "непростительными" и "позором для демократии". Она сказала, что новый премьер должен уйти в отставку. Дело в том, что немецкие партии по негласной договоренности не вступают в коалиции с АдГ.

Свободная демократическая партия приняла претензии. Уже 6 февраля в "Твиттере" партии появилась запись о том, что Кеммерих сложит свои полномочия, чтобы "смыть позорное пятно" поддержки со стороны АдГ. Как заявил сам теперь уже бывший премьер-министр Тюрингии, АдГ попыталась "с помощью коварной уловки" нанести ущерб демократии.

"Предательство избирателей"

Кеммерих получит своего рода финансовую компенсацию - всего за один рабочий день ему полагается месячный оклад, надбавки и компенсация за досрочный уход, что в сумме составит около 93 тысяч евро.

Фракция Свободной демократической партии подаст заявку о роспуске парламента, и если большинство ее одобрит, провинцию ждут новые выборы. Христианско-демократический союз - против перевыборов, но без поддержки других партий ничего сделать не сможет.

Почетный председатель АдГ Александр Голанд обвинил оппонентов в "предательстве собственных избирателей". А официальный спикер партии Тино Чрупалла употребил почти те же слова, что и Меркель: "грустный день для демократии". Только он имел в виду отставку Кеммериха, назвав ее "постыдной".