Военнослужащий в Таиланде открыл огонь по мирным жителям. Много убитых

Правообладатель иллюстрации Facebook Image caption Подозреваемый Джакрапант Томма все еще не задержан

Тайский солдат открыл огонь на поражение среди мирных жителей в тайском городе Накхонратчасима к северо-востоку от Бангкока. СМИ сообщают, что погибли по меньшей мере 10 человек.

Джакрапант Томма напал на своего командира, а затем украл оружие и аммуницию в казарме. После этого он открыл огонь в буддистском храме и местном торговом центре, рассказал Би-би-си представитель министерства обороны Таиланда.

Нападавший скрывается на четвертом этаже торгового центра Terminal 21 и удерживает 16 заложников, сообщило таиландское государственное новостное агентство TNA.

Торговый центр окружен полицией, автомобильное движение в районе торгового центра полностью перекрыто.

Заметка дополняется.