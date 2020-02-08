Коронавирус нашли у пятерых британцев, которые жили в одном шале во Франции

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Заразившиеся британцы жили в этом шале во французских Альпах

Новый коронавирус обнаружен еще у пятерых граждан Великобритании: они контактировали с британцем, который недавно вернулся из Сингапура.

Предполагается, что мужчина, ставший носителем, прилетел в Британию 28 января, за два дня до того, как у него был обнаружен коронавирус. Он стал третьим в Соединенном Королевстве, у кого зафиксировали это заболевание. Сейчас он проходит лечение в одной из лондонских больниц.

Министерство здравоохранения Франции сообщило, что 24 января, после командировки в Сингапур, он приехал на четыре дня на горный курорт Ле-Контамин-Монжуа во французских Альпах, а потом отправился в Британию.

Пятеро заразившихся британцев находились вместе с ним в одном шале. Сейчас они госпитализированы и находятся в нетяжелом состоянии, сообщают французские власти.

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Две школы во Франции, которые посещал заболевший девятилетний мальчик, со следующей недели будут закрыты.

Французские власти также отправили в больницы еще несколько британцев, которые жили в том же шале.

Еще четверо британцев - члены одной семьи - попали в больницу на Майорке после контакта с носителем вируса. Сейчас их обследуют.

Ситуация в мире

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По всему миру обнаружено около 35 тысяч случаев заражения вирусом. Большинство из них - в Китае - 34 598 человек. К 8 февраля там зафиксировано 723 летальных исхода.

Среди жертв вируса в Ухане оказался гражданин США. Еще один гражданин Японии умер от симптомов, похожих на коронавирус.

Как сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), помимо Китая коронавирус обнаружен в 24 странах у 288-и людей. Один человек скончался на Филиппинах.

После 26-ти зафиксированных случаев в Гонконге ввели обязательный двухнедельный карантин для всех, кто прибывает в страну из Китая.

Во Франции, с учетом новых случаев, - уже 11 заболевших.

В Британии 686 человек прошло обследование - однако коронавирус подтвердился лишь у троих. Кроме прибывшего из Сингупура британца, среди заболевших - граждане КНР, которые сейчас проходят лечение в Ньюкасле.

В Роспотребнадзоре сообщают, что в России новых случаев заболевания не обнаружено. 31 января коронавирус был обнаружен у двух граждан Китая, прибывших в Забайкальский край и Тюменскую область. В ведомстве отметили, что их болезнь протекает в легкой форме, медики оценивают их состояние как удовлетворительное.