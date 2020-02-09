Трамп объяснил, почему выгнал свидетеля по делу об импичменте. Кто следующий?

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Президент США Дональд Трамп объяснил, почему уволил Александра Виндмана, который давал против него показания во время процесса импичмента. Президент пояснил, что Виндман "совсем не подчинялся".

В серии твитов Трамп написал, что подполковник Александр Виндман, ведущий специалист по Украине, неверно передал содержание "идеального" телефонного разговора, который был в центре процесса импичмента в палате представителей конгресса.

На этой неделе третья по счету в истории США попытка отстранить действующего президента не увенчалась успехом. Теперь Трамп, как сообщают, планирует кадровые перестановки в администрации Белого дома.

В пятницу посланник США в Евросоюзе Гордон Сондланд сообщил, что президент хочет немедленно отозвать его из Брюсселя.

За несколько часов до этого служба безопасности Белого дома вывела из здания подполковника Александра Виндмана.

Брат-близнец Александра Евгений Виндман, до сих пор занимавший пост старшего юриста при Национальном совете безопасности, также лишился должности: его отправили назад на работу в министерство армии США.

В своем официальном заявлении Трамп негативно высказался в адрес подполковника Виндмана и раскритиковал работу американских телеканалов.

"Я его вообще не знаю и никогда с ним не говорил и не встречался (как я думаю!), но он совсем не подчинялся, неверно передавал содержание моих "идеальных" телефонных разговоров. Его непосредственный начальник дал ему совершенно отвратительную характеристику, заявив, что у Виндмана были проблемы с оценкой ситуации, подчинением командованию и утечкой информации. Другими словами - "Вон", - написал Трамп.

Чем Виндман не угодил Трампу?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Подполковник Виндман заявил в конгрессе, что не боится возможных последствий

В ноябре прошлого года подполковник Виндман давал показания в конгрессе. Тогда он заявил, что обеспокоен неподобающим содержанием разговора по телефону между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля 2019 года.

На основе этих показаний и других доказательств палата представителей проголосовала за то, чтобы выдвинуть президенту официальные обвинения в превышении полномочий и вмешательстве в работу Конгресса.

Отвечая на вопрос о том, как он не побоялся давать такие показания, Виндман сказал: "Потому что это Америка... и здесь, право имеет значение".

Адвокат подполковника Виндмана Дэвид Прессман сказал: "Ни один американец не сомневается в том, почему он потерял свой пост и почему в Белом доме стало одним военным меньше".

"Самый могущественный человек на Земле решил отомстить подполковнику", - говорится в заявлении адвоката Виндмана.

Ранее в пятницу министр обороны США Марк Эспер сказал, что его департамент с радостью примет всех сотрудников, которые возвращаются с временных постов, и защищал, и будет защищать их от преследований.

В четверг Трамп упоминал братьев Виндман, говоря о своих политических врагах в Белом доме.

Александр Виндман считался главным экспертом по Украине в Белом доме. Он родился в 1975 году в Киеве. Четыре года спустя, после смерти жены, отец семейства Семен решил эмигрировать в США. Вместе с ним СССР покинули трое сыновей - Леонид и близнецы Александр и Евгений.

Чем Сондланд не угодил Трампу?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По словам Сондланда, президент Трамп пытался получить политическую выгоду от Украины

Во время своих показаний в конгрессе Гордон Сондланд ясно заявил, что визит в Белый дом президента Украины Владимира Зеленского зависел от того, начнут ли украинские власти расследование в отношении Хантера Байдена, сына Джо Байдена, считавшегося тогда основным соперником Трампа на грядущих выборах.

На вопрос, было ли это давлением на Украину с тем, чтобы Киев предпринял шаги, политически выгодные Трампу, Сондланд сказал "да".

В то время Сондланд по прямому указанию президента работал с его юристом Руди Джулиани по вопросам украинской политики.

"Я благодарен президенту Трампу за то, что он предоставил мне возможность служить стране, благодарен госсекретарю [Майку] Помпео за его поддержку, а также благодарен всем сотрудникам американской миссии в Европейском Союзе, - добавил Сондланд. - Я горжусь нашими достижениями. Наша работа здесь была лучшим периодом моей карьеры".

Пока не ясно, останется ли Сондланд на дипломатической службе или же вернется в бизнес.

Кто следующий?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Трамп был вне себя от ярости после комментария главы администрации президента Мика Малвейни

В пятницу, комментируя происходящее журналистам, Трамп заявил, что информация об увольнении главы администрации президента Мика Малвейни не соответствует действительности. "У нас отличные отношения", - сказал президент.

Слухи о его отставке появились из-за прошлогодней пресс-конференции в Белом доме, когда на вопрос об участии Трампа в сделке с Украиной Малвейни бросил: "Мы постоянно такое делаем". Тогда Трамп был вне себя от ярости из-за такой оплошности.

Позднее Малвейни опроверг свой комментарий, объяснив, что не имел в виду никакой связи между военной помощью Украине и расследованием выборов 2016 года.

Тем не менее кое-кто в Вашингтоне предполагает, что место Малвейни может занять Марк Мэдоуз, конгрессмен от Северной Каролины, соратник Трампа, который в пятницу летал с президентом на его самолете Air Force One.

Последний конкурент

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Джо Уолш заявил, что Республиканская партия превратилась в культ

Тем временем бывший конгрессмен от Иллинойса Джо Уолш - один из двух наиболее вероятных оппонентов Трампа на пост президента от Республиканской партии, объявил о завершении своей кампании.

Уолш, который получил всего 1% голосов на кокусах в Айове, cообщил Си-эн-эн, что Республиканская партия стала культом. "Я хочу остановить Трампа. Я считаю, что он - угроза этой стране. Но его никто не сможет остановить изнутри Республиканской партии. Никому его не победить".

Таким образом, Билл Уэлд, бывший губернатор Массачусетса, остается единственным республиканцем, готовым бросить вызов Трампу перед президентскими выборами в ноябре этого года.