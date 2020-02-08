Бывшие сотрудники "Беркута", которых обменял Зеленский, вернулись в Киев - адвокат

Правообладатель иллюстрации ВВС Image caption До обмена Александр Маринченко и Сергей Тамтура находились под домашним арестом

Два бывших сотрудника украинского специального подразделения "Беркут", которых обвиняли в расстрелах на Майдане в 2014 году и которых в конце прошлого года обменяли на украинцев, удерживаемых в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, вернулись в Киев, сообщил их адвокат.

Адвокат Александр Горошинский разместил в своем "Фейсбуке" обращение экс-беркутовцев Александра Маринченко и Сергея Тамтуры. Они говорят, что готовы принимать участие в судебных заседаниях по делу о расстрелах на Майдане, при этом называя эти события "государственным переворотом".

Маринченко и Тамтура были в числе пяти бывших сотрудников "Беркута", которых Украина отдала в ходе обмена, состоявшегося 29 декабря 2019 года. Всего в самопровозглашенные республики украинские власти выдали более 120 человек; на территорию, подконтрольную Украине, вернулись 76 человек.

В своем заявлении Маринченко и Тамтура говорят, что не могли сразу отказаться от участия в обмене, поскольку в таком случае он мог бы сорваться. "Наш отказ от участия в обмене поставил бы под угрозу этот обмен в целом. Понимая чувства каждого из списка "на обмен", мы не могли поставить собственные интересы выше других. Поэтому были вынуждены согласиться на участие в обмене", - сказано в заявлении.

Адвокат Горошинский также опубликовал в своем "Фейсбуке" снимок с вернувшимися бывшими сотрудниками "Беркута", однако не уточнил, где именно он был сделан.

Бывшие беркутовцы говорят, что не считают себя виновными. "Нам нечего скрывать - мы не совершали преступлений. Мы хотим вернуть честное имя спецподразделения "Беркут". Мы хотим, чтобы по-настоящему виновные в убийствах сотрудников правоохранительных органов и протестующих понесли наказание", - пишут Маринченко и Тамтура.

Они также призвали президента Украины Владимира Зеленского "немедленно отменить закон об амнистии майдановцев и обеспечить справедливое и непредвзятое расследование событий 2014 года".

Позиция адвокатов убитых

Адвокаты семей убитых на Майдане протестующих - на Украине они известны как "Небесная сотня" - называли освобождение бывших сотрудников Беркута преступным решением.

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Бывшие бойцы "Беркута" в киевском суде

При этом украинские правоохранительные органы настаивали, что расследование дел о событиях на Майдане не прекратится. Президент Зеленский также отстаивает оправданность решения о выдаче бывших сотрудников "Беркута".

"Если бы у меня было еще сто беркутовцев и мне предложили одного разведчика, я бы им отдал сто беркутовцев и вернул бы живого разведчика", - сказал Зеленский после обмена.

Расстрелы на Майдане

Бывших бойцов так называемой "черной роты" "Беркута" обвиняют в расстреле протестующих на Майдане, в результате чего 20 февраля 2014 года погибло 48 человек, еще 80 были ранены.

Всего в деле о событиях на Майдане фигурируют 25 бывших сотрудников "Беркута" но 20 из них давно покинули Украину: большинство уехало в Россию, в том числе командир роты Дмитрий Садовник.

Украинские власти задержали и отправили под суд пятерых, среди которых были Маринченко и Тамтура. Если их признают виновными, им угрожают длительные тюремные сроки, или пожизненное заключение.

При этом один из вернувшихся - Александр Маринченко - воевал в составе украинского МВД на востоке страны и имеет статус участника боевых действий.

В июле 2019 года суд отпустил Тамтуру под домашний арест, а в декабре - Маринченко. Еще трех экс-беркутовцев отпустили из СИЗО 28 декабря - вечером перед днем обмена.

Ожидалось, что приговор по делу пятерых бывших сотрудников "Беркута" может быть вынесен в течение 2020 года.

Все они не давали показаний по делу, ссылаясь на статью украинской конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя. Адвокаты сообщали, что их подзащитные дадут показания во время судебных дебатов.