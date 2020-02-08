Четыре редких гориллы погибли в Уганде. Защитники природы говорят, что их убила молния

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сейчас существует только около тысячи горных горилл

Четыре особи редкой горной гориллы, в том числе беременная самка, были убиты в результате удара молнии, сообщают защитники природы.

Африканская природоохранная группа GVTC сообщила, что три самки и младенец мужского пола обнаружены в Национальном парке горилл Мгахинга в Уганде со значительными повреждениями, которые свидетельствуют о том, что животные умерли от удара током.

Горные гориллы - один из самых редких видов приматов, сейчас существует всего около тысячи таких животных. Они обитают только в небольшой области, которая находится на территории Демократической Республики Конго, Руанды и Уганды.

Четыре погибшие гориллы входили в группу из 17 особей, которую местные власти называли "семьей Хирва".

В прошлом году эта группа вошла на территорию Уганды из Руанды, и с тех пор жила в Национальном парке горилл Мгахинга. Он находится в горах Вирунга, в районе, где сходятся границы Уганды, Руанды и Демократической республики Конго.

Большой потенциал

"Это невероятно грустно, - сказал Би-би-си исполнительный секретарь GVTC Эндрю Сегуя. - У этих трех самок был большой потенциал, и они могли внести очень большой вклад в развитие популяции".

Сегуя добавил, что оставшиеся 13 членов семьи обнаружены, и их здоровью ничто не угрожает.

Сейчас ученые изучают результаты вскрытия животных, и окончательно причина их смерти будет установлена в течение месяца.

В 2018 году горные гориллы были исключены из списка видов, находящихся на грани полного исчезновения. Это решение свидетельствует, что усилия по их сохранению, в том числе активная борьба с браконьерством, принесли плоды.