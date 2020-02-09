В Азербайджане проходят выборы в парламент. В них участвует необычно много независимых активистов

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В Азербайджане проходят внеочередные выборы в милли меджлис (парламент), в которых принимает участие необычно высокое для страны количество независимых кандидатов.

Правящая партия "Новый Азербайджан" выдвинула своих кандидатов на всех 125 избирательных участках.

В выборах принимают участие "Мусават", одна из двух крупнейших оппозиционных партий в Азербайджане, а также ReAL ("Республиканская альтернатива"), глава которой Ильгар Мамедов призвал к участию все политические силы, назвав эти выборы историческим шансом для оппозиции и народа.

Национальный совет демократических сил, в который входит партия "Народный фронт Азербайджана", бойкотирует выборы. Руководство ПНФА считает, что в стране нет условий для проведения свободных и справедливых выборов.

Всего в выборах принимают участие представители 19 партий, на 125 место в парламенте претендует более 1,3 тыс. кандидатов.

2431 человек выдвинул свои кандидатуры для участия выборах, зарегистрировано было около 1600 кандидатов. 320 из них позже сняли свои кандидатуры.

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Выборы в милли меджлис проходят в Азербайджане каждые пять лет, в нем заседают 125 депутатов, избирающихся по мажоритарной системе.

Очередные выборы должны были пройти в ноябре 2020 года, однако в ноябре прошлого года партия "Новый Азербайджан", обладающая большинством в милли меджисе, инициировала роспуск парламента.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил роспуск парламента и назначил внеочередные выборы на 9 февраля.

Минимальный порог явки на этих выборах не предусмотрен, поэтому они будут признаны состоявшимися при любом числе проголосовавших.

Избирательные участки будут работать до 19.00 (18.00 мск). Голосования за рубежом, согласно законодательству, не предусмотрено.

Предварительные итоги по большинству округов, как ожидается, будут обнародованы в ночь после дня голосования.