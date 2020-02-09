Коронавирус по числу смертей обогнал эпидемию SARS 2003 года

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Более 34 тыс. человек оказались заражены новым коронавирусом

Число смертей от коронавируса превысило общее число жертв эпидемии атипичной пневмонии (SARS) 2003 года.

В китайской провинции Хубэй, эпицентре эпидемии, по официальным данным региональных властей, умерло уже 780 человек.

Общее число смертей достигло 813. Все они, кроме двух, зарегистрированы на территории континентального Китая.

В 2003 году 774 человека скончались в более чем двух десятках стран в результате эпидемии SARS (тяжелый острый респираторный синдром).

Новым коронавирусом, по последним данным, оказались заражены более 34,8 тыс. человек, подавляющее большинство из них - в Китае.

В январе ВОЗ объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией мирового значения.

Последние данные

Власти провинции Хубэй сообщили в субботу о 81 умершем. Таким образом, общее число жертв в регионе достигло 780.

На территории континентального Китая зарегистрировано 811 смертей. По одному смертному случаю отмечено в Гонконге и на Филиппинах.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Жители Китая идут на экстраординарные меры, чтобы защититься от инфекции

Новый вирус 2019-nCov был впервые обнаружен в городе Ухань, в нем объявлен карантин с жесткими ограничениями для жителей.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил в субботу, что эпидемией остается поражена в основном провинция Хубэй и что в последние четыре дня наблюдается некоторая стабилизация числа заболевших.

Однако, по его словам, рано говорить о том, что эпидемия достигла своей высшей точки, так как часто подобные эпидемии замедляются, прежде чем вспыхнуть с новой силой.

В воскресенье китайские власти сообщили, что школы в Хубэе не будут работать по меньшей мере до первого марта.

Еще у шести человек с круизного лайнера "Даймонд Принцесс", стоящем в порту Йокогамы, в воскресенье обнаружена коронавирусная инфекция, сообщило министерство здравоохранения Японии. Число зараженных в Японии достигло 96 человек, из них 70 находятся на этом круизном судне.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption На судне "Ворлд Дрим" был объявлен карантин

Тем временем в Гонконге пассажирам круизного лайнера "Ворлд Дрим", задержанного в порту, было разрешено покинуть судно после того, как анализы показали отсутствие инфекции среди пассажиров и команды. Они были изолированы после того, как восемь бывших его пассажиров заразились коронавирусом.

Гонконг ввел обязательный двухнедельный карантин для всех, прибывающих из континентального Китая. Нарушение карантина грозит штрафами и тюремным заключением. В Гонконге зарегистрированы 26 заболевших.

В четверг в больнице Уханя скончался 60-летний американец, это первая подтвержденная жертва среди иностранцев, все остальные были китайцами.

В субботу Франция подтвердила пять новых случаев заражения на своей территории, включая девятилетнего мальчика. Всего во Франции инфицированы коронавирусом 11 человек.

Общее число зараженных вирусом британцев - четыре человека.

В России, по данным Роспотребнадзора, число зараженных остается прежним - два человека, оба они - граждане КНР.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Смерть доктора Ли Веньлианя, первым сообщившего о вирусе еще в декабре, вызвала гнев в Китае

Что известно про новый вирус