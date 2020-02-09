Швейцария вводит закон об уголовном наказании за дискриминацию ЛГБТ

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Жители Швейцарии в воскресенье поддержали законопроект об уголовном наказании за дискриминацию на основании сексуальной ориентации и сексуальной идентичности.

По предварительным данным, в поддержку законопроекта выступили 63,1% голосовавших, против - проголосовали 36,9%.

Сторонники инициативы указывали, что Швейцария значительно отстает от Европы в вопросе прав ЛГБТ. Оппоненты утверждали, что новый закон ограничит свободу слова.

Дискриминация по расовому или религиозному признакам уже запрещена в стране.

Эксперты ожидали, что проголосовавших "за" и "против" будет примерно поровну, мало кто предполагал, что кто-то сможет набрать больше 60%.

"Результат - весомый знак поддержки для лесбиянок, геев и бесексуалов. После ясного "да" ЛГБТИ-сообщество будет использовать этот сдвиг для последовательного применения уголовного кодекса и обеспечения равных прав на заключение брака", - говорится в заявлении швейцарской ЛГБТ-организации "Розовый крест".

Законопроект о легализации однополых браков в настоящее время находится на рассмотрении в парламенте.

"Многие швейцарцы преувеличивают то, насколько современно наше общество", - объясняет Анна Розенвассер из организации, объединяющей лесбиянок Швейцарии.

Она указывает на то, что на карте Rainbow Map, показывающей отношение к ЛГБТ в 49 странах мира, Швейцария находится на 23 месте.

"Это, возможно, богатая страна, но она не вполне современная", - говорит Розенвассер. Она подчеркивает, что уровень самоубийств среди представителей ЛГБТ в Швейцарии в пять раз выше, чем среди гетеросексуальных граждан.

"Это серьезно и показывает, что мы еще не чувствуем себя в безопасности", - отмечает она.

Правообладатель иллюстрации David Rosenthal Image caption Анна Розенвассер (слева) говорит, что Швейцарии нужно меняться

Кто против?

"Мы не знаем, будут ли допустимы шутки про геев, например", - сказал, выступая по телевидению, Бенджамин Фишер из правой Народной партии Швейцарии.

"Некоторые говорят "да", другие говорят "нет", это будет наказуемо. Но мы живем в стране, где существует свобода слова; людям должно быть позволено говорить и думать, что им вздумается, даже если это немного глупо или безвкусно", - поясняет политик.

Некоторые религиозные сообщества также высказали недовольство, хотя Швейцарская реформатская церковь инициативу поддержала. Объединение евангелистских церквей Швейцарии, пользующееся поддержкой в сельской местности, отнеслось к законопроекту отрицательно.

"Наши церкви видят брак между мужчиной и женщиной единственным союзом, который они хотят заключать, - поясняет генеральный секретарь этого церковного объединения Марк Йост. - Мы просто хотим иметь возможность сказать: "Мы хотим отдать предпочтение браку между мужчиной и женщиной". И мы не хотим, чтобы было опасно высказывать подобное мнение и относиться к другим [не гетеросексуальным] союзам иначе".

Марк Йост не рад законопроекту об однополых браках, даже несмотря на то, что в его собственной семье есть пример подобного союза.

Правообладатель иллюстрации Karin Hofer/NZZ Image caption Марк Йост (слева) не согласен с идеей однополых браков, даже несмотря на то, что его собственный отец (справа) - гей

"Мой отец - гей и живет в гражданском браке, и, конечно, мы расходимся по личным вопросам. Но мы сохранили хорошие отношения. Очень важно показать, что это возможно - мирно не соглашаться по важным вопросам", - говорит он.

Есть ли дискриминация?

Активисты, выступающие в поддержку нового закона, утверждают, что никого не будут привлекать за высказывание в частном порядке личных взглядов или за религиозные убеждения. Однако, по их словам, новый закон защитит ЛГБТ-сообщество от дискриминации и от агрессии в обществе.

Члены гей-сообщества рассказали швейцарской газете 20 Minuten, что к ним часто проявляют агрессию и порой это даже заканчивается на больничной койке.

При этом некоторые молодые люди признались этому же изданию, что ударить однополую пару "нормально", и даже высказали предположение, что несколько хороших тычков могут "вылечить" гомосексуалов.

И это линия, за которой аргумент о свободе самовыражения уже не работает, говорит активистка Джессика Цурбер.

"Свобода выражения в демократическом обществе простирается до того момента, пока защищено человеческое достоинство", - указывает она, добавив, что принятие закона будет "четким сигналом, что [в обществе] учитывается человеческое достоинство каждого, вне зависимости от их сексуальной ориентации".

Анна Розенвассер признается, что это важный сигнал и для нее, поскольку она на личном опыте знает, как это непросто - открыто заявить о своих предпочтениях.

"Я встречалась с мужчинами 10 лет. Теперь у меня есть любимая женщина, и мы с ней любим обниматься, держаться за руки. Но бывают ситуации, когда мы не делаем этого просто из чувства самосохранения, - говорит она. - Я не помню случая, когда бы я отпустила руку мужчины просто затем, чтобы чувствовать себя в большей безопасности".