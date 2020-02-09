Жесткая посадка самолета в Коми: СК возбудил дело

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Пассажирский самолет авиакомпании UTair, следовавший рейсом Москва-Усинск, при посадке ударился о взлетно-посадочную полосу. На борту воздушного судна были 94 пассажира и шесть членов экипажа, они были эвакуированы.

По предварительным данным, самолет при посадке ударился о ВПП в результате излома шасси. При посадке была повреждена хвостовая часть лайнера.

Причиной жесткой посадки Росавиация назвала проблемы с шасси. В авиакомпании сначала заявили, что Boeing 737 совершил жесткую посадку из-за "резкого непрогнозируемого сдвига ветра", а позже добавили, что в аэропорту Усинска не работали некоторые системы.

"При посадке самолета 9 февраля, которая привела к слому шасси, в аэропорту не работала система точного наведения на полосу ILS и не работали огни подхода к взлетно-посадочной полосе, - говорится в сообщении Utair. - Но диспетчеры аэропорта смогли передать экипажу сведения о состоянии полосы, которые позволили командиру и второму пилоту максимально смягчить посадку".

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По словам представителя Utair, авиакомпания переносит намечавшийся на понедельник рейс из Усинска в Москву из-за неудовлетворительного состояния ВПП в аэропорту вылета: "Полоса покрыта льдом и заметена снегом. Авиакомпания уже оповестила пассажиров о переносе рейса. Время вылета уточняется. В данный аэропорт летает только Utair, т.к. авиакомпания специализируется на маршрутах в северных регионах со сложными климатическими условиями".

"В результате посадки самолет развернуло на полосе на 90 градусов. В целях ликвидации последствий происшествия аэропорт временно закрыт", - говорится в сообщении властей Коми.

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Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что специалисты среди причин жесткой посадки рассматривают версии о технической неисправности и ошибке пилота.