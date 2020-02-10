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В Голливуде раздали "Оскаров"

В Голливуде прошла церемония награждения самой престижной премией в киноиндустрии.

Как и ожидали многие, золотого "Оскара" за лучший фильм получила южнокорейская картина "Паразит". Впервые такой награды была удостоена лента, снятая не на английском языке.

Награду за лучшую женскую роль получила Рене Зеллвегер, которая сыграла Джуди Гарланд в фильме "Джуди".

"Оскар" за мужскую роль, вполне предсказуемо, достался Хоакину Фениксу за Джокера.

Лучшими актерами второго плана признаны Брэд Питт и Лора Дерн.

Коронавирус: люди продолжают умирать, но ситуация стабилизируется

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Китайский коронавирус побил печальный рекорд эпидемии атипичной пневмонии (SARS).

В воскресенье скончались еще 97 человек, заразившихся коронавирусом, - это самое большое число жертв за один день. Общее число летальных исходов достигло 908. Все они, кроме двух, зарегистрированы на территории континентального Китая. В 2003 году от SARS умерло 774 человека.

Общее число зараженных превысило 40 тыс. И хотя подавляющее большинство из них находится в Китае, вирус отмечен и в ряде других стран. Так, новый коронавирус был обнаружен у пятерых граждан Великобритании, которые заразились им на французском горнолыжном курорте от соотечественника, недавно вернувшегося из Сингапура.

В январе ВОЗ объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией мирового значения.

Правообладатель иллюстрации Evgeniy Malyshev Image caption Подсудимые по делу "Сети" в январе 2020 года

Приговор по делу "Сети" - день первый

В понедельник Приволжский окружной военный суд Пензы начнет оглашение приговора по так называемому "делу Сети".

Все семеро фигурантов вообще отрицают наличие такой организации, не говоря уже о том, что она якобы планировала вести террористическую деятельность.

Тем не менее, прокуроры настаивают на том, что подсудимые планировали осуществить теракты во время проходившего в России в 2018 году чемпионата мира по футболу, и требуют для них наказания сроком до 18 лет.

Оглашение приговора займет три дня. Корреспондент Русской службы Би-би-си Оксана Чиж пристально следит за ходом этого процесса.

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Через тернии - к Солнцу

Пока в Европе была ночь, на мысе Канаверал во Флориде стараниями инженеров и ученых Европейского космического агентства совместно с НАСА отправилась в космос ракета-носитель Atlas V с новым зондом Solar Orbiter для изучения полюсов Солнца.

С помощью этого зонда исследователи надеются поближе рассмотреть ближайшую к нам звезду и узнать больше о том, как Солнце взаимодействует с Землей.

Не исключено, что полученные зондом данные, в том числе первые в истории снимки солнечных полюсов, изменят существующие научные представления о нашем светиле. Среди прочего зонд призван помочь лучше понять причины возникновения солнечного ветра, источника магнитного поля светила, и того, как это поле влияет на формирование гелиосферы.

Этот проект имеет особое значение для Великобритании, поскольку британские ученые внесли в него огромный вклад. В прессе Solar Orbiter называют крупнейшей космической миссией страны.

Выборы в Азербайджане: кандидаты - независимые, результаты - предсказуемые

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В Азербайджане в воскресенье прошли внеочередные парламентские выборы. В них приняло участие необычно высокое для страны количество независимых кандидатов.

По данным ЦИК Азербайджана, которы приводит РИА Новости, после обработки 87% протоколов лидируют кандидаты от правящей партии "Новый Азербайджан" - они получают до 65 из 125 мандатовю Явка на выборах составила 47,81%.

Избиратели впервые проявили такую высокую активность, отвергнув проправительственных и сделав свой выбор в пользу независимых кандидатов.

При этом отмечаются и нарушения: в ряде случаев людей принуждали к встрече с кандидатами от правящей партии "Новый Азербайджан", имен которых они даже не могли назвать.

В целом, по мнению аналитиков, в новом парламенте скорее всего будет много молодых политиков, лояльных первой леди Азербайджана и первому-вице-президенту Мехрибан Алиевой.

Британия приходит в себя после "Киары"

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На большей части территории Великобритании был объявлен повышенный "желтый" уровень опасности в связи со штормовым ветром и ливнями, которые в воскресенье принес ураган "Киара".

Во многих районах возникла опасность серьезных наводнений. Сразу несколько авиакомпаний, включая British Airways, отменили свои международные и внутренние рейсы. Временно приостановлено паромное сообщение. Как ожидается, последствия шторма будут сказываться и в течение понедельника.

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Том и Джерри: детская непосредственность в 80 лет

Всемирно известные и узнаваемые мультипликационные герои Том и Джерри начинали как Джаспер и Джинкс.

Отделение анимации студии Metro Goldwyn Mayer, где работали мультипликаторы Уильям Ханна и Джозеф Барбера, безуспешно пыталось повторить успех конкурентов, и тогда молодые художники Ханна и Барбера придумали мультфильм про игру в кошки-мышки с простым конфликтом и погонями.

Мультфильм стал хитом и получил "Оскар" как лучший короткий анимационный фильм.

А на этой неделе "Тому и Джерри" исполняется уже 80 лет.

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Вандалы не дают покоя

Карл Маркс, быть может, и покоится с миром на Хайгейтском кладбище на севере Лондона, но покой этот приходится стеречь.

Когда немецкий философ жил в Лондоне, пишет New York Times, он не раз жаловался, что за ним шпионят прусские агенты, да и британские тоже.

Теперь же за ним наблюдают 24 часа в сутки. За массивным гранитным надгробием с бронзовым бюстом присматривают две камеры, установленные на ближайших деревьях, но вовсе не потому, что опасаются, что из могилы появится призрак коммунизма.

Дело в том, что эту, пожалуй, самую знаменитую из 53 тысяч могил в Хайгейте не раз уже посещали, нет, не приверженцы коммунистических идей, хотя их тоже хватает, а вандалы. Причем хорошо исторически подкованные, идейные, если судить по оставленным надписям вроде "Создатель доктрины ненависти" и "Архитектор геноцида".

Поначалу все было спокойно. Когда Маркс умер в 1883 году, он был похоронен в скромной могиле на одной из боковых дорожек, на похороны пришло с десяток человек. Потом могила стала приходить в упадок, зарастать, и, возможно, скоро вовсе затерялась бы. Но в 1954 году останки были перенесены в более престижное место, появился нынешний памятник, и началось.

Памятник оскверняли свастиками в 60-е годы, взрывали в 70-м, потом было еще несколько покушений, но чашу терпения переполнили сразу два случая вандализма в прошлом году.

Вот тогда-то и было принято решение обеспечить покой Карлу Марксу, а также его жене, одной из дочерей, внукам и экономке, которые похоронены вместе с ним.

Правообладатель иллюстрации Central Press Image caption Принцесса Анна у постели раненого телохранителя

Принцесса, которую не удалось похитить

Ровно 45 лет назад за охрану членов королевской семьи Великобритании наконец-то взялись всерьез.

Поводом для этого, как напоминает Times, послужил инцидент с попыткой похищения принцессы Анны с целью получения выкупа.

Похититель (к счастью, неудачный) Иэн Болл, мечтавший получить за принцессу выкуп в два миллиона фунтов, подрезал автомобиль, в котором ехала Анна, ранил единственного телохранителя, водителя принцессы, оказавшегося поблизости полицейского и случайного прохожего, но так и не смог выкрасть королевскую дочь. Она проявила недюжинное самообладание и на его требование выйти из машины ответила: "Черта с два".

Тут в дело вмешался прохожий, оказавшийся боксером, который чуть не нокаутировал злоумышленника, а подоспевшая полиция скрутила Болла.

С тех пор особ королевских кровей сопровождают не менее двух специально обученных полицейских телохранителей.

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20 лет на колесах

Каково это - 21 год ночевать в лондонских автобусах?

Об этом может рассказать Санни, нигериец, который бежал в Британию, спасаясь, как он утверждал, от неминуемой казни у себя на родине.

Но здесь ему отказали в убежище, и Санни пришлось выбирать буквально между жизнью на колесах и смертью.

Media playback is unsupported on your device Коты на карантине

Дайджест подготовили Леонид Лунеев и Михаил Денисов