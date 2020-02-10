Церемония вручения "Оскара-2020". Победители
Премию "Оскар" за лучший фильм получила картина "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Джун Хо. Это первый раз в истории премии, когда в номинации "лучший фильм" победила картина не на английском языке. "Паразиты" победили еще в трех номинациях: "лучшая режиссура", "лучший оригинальный сценарий" и "лучший зарубежный фильм".
Таким образом, "Паразиты" получили на 92-й церемонии вручения "Оскара" в Лос-Анджелесе больше всего наград - они победили в четырех номинациях из шести, в которых были представлены.
Наибольшее количество номинаций - 11 - было у "Джокера" Тодда Филиппса. Он в том числе был выдвинут на главный приз "Оскара" вместе с "Ирландцем" (Мартин Скорсезе), "Кроликом Джоджо" (Тайка Вайтити), "Маленькими женщинами" (Грета Гервиг), "Брачной историей" (Ноа Баумбах), 1917 (Сэм Мендес), "Однажды в... Голливуде" (Квентин Тарантино) и "Ford против Ferrari" (Джеймс Мэнголд).
В результате "Джокер" выиграл в двух номинациях. Хоакин Феникс, сыгравший в нем главную роль, получил награду как лучший актер, а автор саундрека к "Джокеру", исландская композитор Хильдур Гуднадоуттир получила премию за лучшую музыку к фильму.
В целом награды распределились следующим образом:
Лучший фильм: "Паразиты" (Пон Чжун Хо)
Лучшая режиссура: Пон Чжун Хо ("Паразиты")
Лучший актер: Хоакин Феникс ("Джокер")
Лучшая актриса: Рене Зеллвегер ("Джуди")
Лучший актер второго плана: Брэд Питт ("Однажды в... Голливуде")
Лучшая актриса второго плана: Лора Дерн ("Брачная история")
Лучший оригинальный сценарий: Пан Чжун Хо и Хан Джин Вон ("Паразиты")
Лучший адаптированный сценарий: Тайка Вайтити ("Кролдик Джоджо")
Лучший анимационный полнометражный фильм: "История игрушек-4" (Джош Кули)