На лайнере в Японии коронавирусом заразились уже 130 человек. Сначала их было десять

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На круизном лайнере "Даймонд принцесс", который стоит на карантине возле порта Йокогама в Японии, число заразившихся коронавирусом пассажиров достигло 130. Накануне сообщалось о 70 заболевших - таким образом, менее чем за сутки число заболевших почти удвоилось.

О том, что тесты дали положительный результат на коронавирус еще у 60 пассажиров, в понедельник сообщило японское министерство здравоохранения, отмечает телеканал NHK.

Как заявили представители министерства, они тестировали на наличие коронавируса тех пассажиров и членов экипажа лайнера, у кого поднялась температура или начался кашель, а также тех, кто находился в тесном контакте с теми, у кого проявились симптомы коронавируса.

Как пишет The Japan Times, министр здравоохранения Катсунобу Като заявил, что правительство страны также рассматривает возможность проверки всех находящихся на лайнере людей на предмет наличия коронавируса. Он добавил, что пассажирам и членам экипажа будет разрешено покинуть лайнер только после того, как будут известны результаты всех тестирований.

На лайнер "Даймонд принцесс" объявили двухнедельный карантин 5 февраля. На его борту находятся более 3 700 пассажиров и членов экипажа. Около половины из них - граждане Японии, остальные - граждане еще 56 стран, в том числе 24 россиянина.

Лайнер вышел из порта Йокогама 20 января, прошел по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, а 3 февраля вернулся обратно. К этому времени несколько человек на борту лайнера пожаловались на недомогание, после чего японские власти решили обследовать всех находившихся на борту.

5 февраля стало известно, что медики выявили пневмонию, вызванную новых вирусом 2019-nCoV из Китая, у 10 человек. Их госпитализировали в больницу в префектуре Канагава.

Японские власти полагают, что заболевшие коронавирусом могли заразиться им от 80-летнего пассажира из Гонконга. По данным компании-перевозчика, он прилетел в Японию на самолете и находился на борту "Даймонд принцесс" с 20 по 25 января. Коронавирус у него обнаружили, когда он уже вернулся в Гонконг.

Новым коронавирусом, эпицентром эпидемии которого стал город Ухань китайской провинции Хубэй, по последним данным, оказались заражены более 40 тысяч человек. Подавляющее большинство из них - в Китае, однако случаи заражения коронавирусом выявлены уже более чем в 20 других странах.

От вируса погибли уже 908 человек. Все смерти, кроме двух, зарегистрированы на территории континентального Китая, еще два человека умерли в Гонконге и на Филиппинах. По данным китайских властей, около 3300 человек излечились от коронавируса и были выписаны из больниц.