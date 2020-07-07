Прокурор запросил для историка Дмитриева 15 лет колонии строгого режима

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Гособвинение запросило 15 лет колонии строгого режима для историка Юрия Дмитриева - главы карельского отделения "Мемориала" и исследователя захоронений жертв политических репрессий.

Об этом сообщил адвокат подсудимого Виктор Ануфриев - процесс проходит в Петрозаводском городском суде в закрытом режиме.

Дмитриева обвиняют в изготовлении детской порнографии, разврате и "насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста", а также незаконном хранении оружия. Это уже второе уголовное дело против Дмитриева. Би-би-си объясняет, из-за чего историк находится под арестом последние три года.

Как расследовалось первое дело

Первоначально Дмитриев был задержан 13 декабря 2016 года по анонимному заявлению, поступившему в правоохранительные органы. Проверив заявление, следствие пришло к выводу, что 62-летний историк с 2008-го по 2015 год изготавливал порнографические снимки, фотографируя обнаженной свою малолетнюю приемную дочь.

Фотографии, обнаруженные в компьютере Дмитриева, никто, кроме него самого, по его словам, не видел. В досье "Мемориала" говорится, что "фотографии не обрабатывались и не распечатывались, никому не демонстрировались, не передавались, в интернете не распространялись и нигде не публиковались. Ни на одном из снимков нет никаких посторонних людей, предметов, демонстрации или имитации какого-либо действия, сам Дмитриев в кадрах не присутствует". Следовательно, делают вывод адвокаты и родственники, никто не мог видеть эти снимки, если только специально не изучил содержимое компьютера Дмитриева в его отсутствие.

Историк вину не признал, объясняя, что фотографировал ребенка для мониторинга состояния ее здоровья и отчетности перед органами опеки.

Обвинение было основано на заключении московского АНО "Центр социокультурных экспертиз", чьи выводы использовались следствием во многих резонансных делах - от суда над участницами группы Pussy Riot до процессов против свидетелей Иеговы.

Изучив материалы, эксперты признали 9 из 500 снимков порнографией. Защита Дмитриева утверждала, что анализ снимков был проведен с грубейшими нарушениями закона, а исполнители, признавшие их порнографией, специалистами в этой сфере не являются.

Заключение, опубликованное "Медузой", подписано учредившими в 2014 году ЦСЭ Наталией Крюковой (педагогом-математиком) и Виталием Батовым - культурологом и специалистом по "психогерменевтике" (в частности, изучал отношения Сталина и Гитлера по их аутентичным текстам), защитившим в 1974 году диссертацию по "юридической психологии". ЦСЭ, по данным портала госзакупок, также участвовало в тендерах минкультуры по выбору подрядчиков для создания "уникального контента по религиозному наследию России" и инвентаризации парков и общественных пространств в субъектах России.

Назначенная судом повторная экспертиза, проведенная петербургским "Федеральным департаментом независимой судебной экспертизы", опровергла выводы ЦСЭ и не признала фотографии из дела Юрия Дмитриева порнографическими.

Президент Национального института сексологии Лев Щеглов, допрошенный в судебном заседании в качестве специалиста, заявил, по данным "7х7", что эти фотографии не могут считаться порнографическим материалом, а заключение ЦСЭ назвал "почти юмористическим документом".

Эксперты института им. Сербского педофильских наклонностей у историка не нашли. В начале 2018 года суд освободил обвиняемого из СИЗО. Гособвинение продолжало настаивать на суровом наказании и запросило девять лет колонии строгого режима. В апреле 2018-го суд Петрозаводска оправдал Дмитриева и предоставил право на реабилитацию.

Как появилось второе дело

В июне 2018 года Верховный суд Карелии отменил из-за "вновь открывшихся обстоятельств" приговор Петрозаводского горсуда, который двумя месяцами раньше признал Юрия Дмитриева невиновным в изготовлении детской порнографии и развратных действиях без применения насилия.

Приговор был отменен, после того как следственный комитет Петрозаводска добился новых показаний от бывшей приемной дочери Дмитриева (в этом году девочке исполнится 15, Дмитриев взял её из детдома в 2008-м - в возрасте трех лет). По данным "Мемориала", следователь и психолог задали ей более 200 вопросов. Девочка рассказала о том, что отец помогал ей при купании, осматривал, нет ли на теле ушибов, проверял, сухая ли у неё одежда - и всё это следователь квалифицировал как "действия сексуального характера".

27 июня 2018 года Юрий Дмитриев был задержан на пути в Александро-Свирский монастырь и на следующий день арестован в связи с возбуждением нового уголовного дела о "насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".

В декабре 2018-го Петрозаводский городской суд начал рассмотрение объединенного (первого и второго) дела.

Процесс проходит в закрытом режиме - как и все дела, касающиеся сексуальных действий в отношении несовершеннолетних.

Кто такой Дмитриев

Историк Дмитриев считает уголовное дело местью властей за его профессиональную деятельность. С 1990-х годов он занимается исследованиями репрессий в Карелии, в том числе поисками мест расстрелов и захоронений. Перед арестом в конце 2016 года Дмитриев готовился закончить книгу, посвященную карельским спецпоселенцам - тем, кого отправили на север на временное или постоянное место жительства. Находясь в СИЗО, он даже помог двум заключенным узнать о судьбе их родственников, сидевших в этой же тюрьме и затем расстрелянных.

Самое крупное открытие Дмитриева - Сандармох, урочище, где были расстреляны более 6 тысяч заключенных. По обнаруженным им в архивах расстрельным актам НКВД историк восстановил личности большинства жертв.

Уголовное дело против Дмитриева было возбуждено и развивалось одновременно с активным продвижением в прогосударственных СМИ альтернативной версии происхождения захоронений в Сандармохе. Согласно ей, там также покоятся около 20 тысяч советских военнопленных, расстрелянных финнами в годы Второй мировой войны. Для подтверждения этой версии летом 2018 года (когда Дмитриев находился в СИЗО) в Сандармох приезжала экспедиция Российского военно-исторического общества.

В петиции об освобождении Дмитриева, которую подписали более 6 тыс. человек, говорится, что "расстрельный полигон Большого Террора, найденный Дмитриевым в 1997 году, стал объектом псевдонаучных манипуляций, нацеленных на то, чтобы заслонить реальную историю места".

В "Мемориале" называют дело Дмитриева политически мотивированным. В поддержку Дмитриева выступили десятки общественных деятелей, артисты, писатели и музыканты - в том числе Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Леонид Федоров, Дмитрий Быков, Людмила Улицкая, Андрей Звягинцев и другие.

10 декабря 2019 года внимание президента к суду над Дмитриевым и аналогичным делам попытались привлечь на встрече в Кремле члены Совета по правам человека.

"Дела о педофилии очень легки в производстве и удобны, потому что нашли при обыске набор картинок, это нетрудно сделать, и вперёд - потом пойди, отмывайся. Поэтому угрозы такого обвинения сейчас очень модный способ давления, - рассказывал Путину историк и журналист Николай Сванидзе. - Самый резонансный пример - дело историка Юрия Дмитриева, который занимался поиском захоронений репрессированных в Карелии, в Сандармохе. Его обвинили в педофилии. Суд его полностью оправдал, но возбудили новое дело по той же статье".

"Я не могу понять, почему из подсудности судов присяжных удалили половые преступления и должностные преступления, - обратился к президенту адвокат Генри Резник. - Вообще, наших сограждан трудно заподозрить, наверное, Владимир Владимирович, в любви к педофилам и высокопоставленным чиновникам, правоохранителям, а между прочим, суды присяжных выносили до 20 процентов оправдательных приговоров по квалифицированным взяткам и по половым преступлениям".

Адвокат связал это с тем, что в таких делах "сидит повышенный процент фабрикаций, повышенный процент оговоров, повышенный процент провокаций", и предложил президенту вернуть в эти процессы суды присяжных.

Президент на оба предложения публично не отреагировал.