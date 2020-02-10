Венецианский карнавал. Как город вернулся к жизни после наводнения

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Любители маскарадов и ярких вечеринок со всего мира прибыли в Венецию на ежегодный карнавал. Спустя несколько месяцев после самого сильного с 1966 года наводнения, город возвращается к бурной туристической жизни.

Люди в изысканных костюмах и искусных масках Средневековья заполонили улицы и каналы Венеции.

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Фестиваль проходит накануне Великого поста.

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Традиция проведения карнавала зародилась еще в XI веке. После долгой истории запретов и преобразований в 1979 году итальянское правительство возобновило ежегодное проведение карнавала, на который съезжается более полумиллиона туристов.

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Тема карнавала этого года - "игра, любовь и безумие". Празднования начались в воскресенье с парада на воде, за которым наблюдали тысячи зрителей.

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Разнообразные украшенные лодки проплыли по городским каналам.

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Большинство участников карнавала, как правило, выбирают традиционные венецианские маски и костюмы. Однако в этом году некоторые предпочли более современные образы, нарядившись, например, героями криминального сериала "Бумажный дом".

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Венецианский карнавал, а с ним веселье, музыка, громкий смех и танцы, продлится до 25 февраля.

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