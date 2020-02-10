Венецианский карнавал. Как город вернулся к жизни после наводнения

  • 10 февраля 2020
Two masked revellers pose in Venice's Riva degli Schiavoni Правообладатель иллюстрации Reuters

Любители маскарадов и ярких вечеринок со всего мира прибыли в Венецию на ежегодный карнавал. Спустя несколько месяцев после самого сильного с 1966 года наводнения, город возвращается к бурной туристической жизни.

Люди в изысканных костюмах и искусных масках Средневековья заполонили улицы и каналы Венеции.

Двое мужчин в костюмах на Венецианском карнавале 2020. Правообладатель иллюстрации AFP

Фестиваль проходит накануне Великого поста.

Параделает фото в масках на Венецианском карнавале 2020 Правообладатель иллюстрации Reuters

Традиция проведения карнавала зародилась еще в XI веке. После долгой истории запретов и преобразований в 1979 году итальянское правительство возобновило ежегодное проведение карнавала, на который съезжается более полумиллиона туристов.

Люди в масках на фоне канал на Венецианском карнавале 2020 Правообладатель иллюстрации AFP

Тема карнавала этого года - "игра, любовь и безумие". Празднования начались в воскресенье с парада на воде, за которым наблюдали тысячи зрителей.

Танцор выступает на лодке во время открытия Венецианского карнавала 2020. Правообладатель иллюстрации Reuters

Разнообразные украшенные лодки проплыли по городским каналам.

Венецианцы на Гранд канал во время парада Венецианского карнавала 2020. Правообладатель иллюстрации Reuters
The "Pantegana" (Big Rat) sails on the Grand Canal with other decorated boats for the traditional regatta which officially opens the Carnival in Venice Правообладатель иллюстрации AFP

Большинство участников карнавала, как правило, выбирают традиционные венецианские маски и костюмы. Однако в этом году некоторые предпочли более современные образы, нарядившись, например, героями криминального сериала "Бумажный дом".

Туристы переодетые в костюмы героев сериала "Бумажный дом" Правообладатель иллюстрации AFP

Венецианский карнавал, а с ним веселье, музыка, громкий смех и танцы, продлится до 25 февраля.

Девушка смотри на мужчину в маске на Венецианском карнавале 2020. Правообладатель иллюстрации AFP

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