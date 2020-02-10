Протеже Меркель отказалась от борьбы за пост канцлера ФРГ

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Аннегрет Крамп-Карренбауэр считалась главным фаворитом на пост канцлера Германии

Лидер правящей в Германии партии Христианско-демократический союз (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр уходит со своего поста и не будет выдвигать кандидатуру на должность канцлера, сообщили источники. Эту должность сейчас занимает Ангела Меркель.

Крамп-Карренбауэр стала лидером ХДС в декабре 2018 года, она была протеже Ангелы Меркель, придерживалась похожих политических взглядов и считалась ее премницей. Предполагалось, что именно она станет новым канцлером Германии в 2021 году.

ХДС подвергся критике из-за неубедительных результатов на местных выборах, проходивших в Тюрингии в октябре 2019 года. Партия заняла лишь третье место.

На прошлой неделе некоторые представители ХДС в Тюрингии объединили голоса с ультраправой партией "Альтернатива для Германии", чтобы избрать премьер-министром этой федеральной земли Томаса Кеммериха, который пробыл на своем посту всего один день.

Главные немецкие партии брезгуют сотрудничать с ультраправыми. Это первый случай, когда победе нового премьера поспособствовала "Альтернатива для Германии".

Крамп-Карренбауэр заявила, что больше не хочет возглавлять партию. Это решение она приняла после встречи с руководством ХДС.

Как сообщает Франс пресс, ссылаясь на источники, на той встрече она обвинила некоторых представителей партии в связях с ультраправыми и крайне левыми.

Ожидается, что она останется на своем посту, пока партия не найдет нового лидера летом.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Аннегрет Крамп-Карренбауэр считалась протеже Ангелы Меркель

Перед тем как возглавить ХДС, 57-летняя Крамп-Карренбауэр была премьер-министром немецкой земли Саар, а год до назначения занимала пост генерального секретаря, то есть главы аппарата ХДС.

В 2018 году в своем первом обращении в качестве главы ХДС Крамп-Карренбауэр призвала к партийному единству.

Меркель в своей прощальной речи поздравила нового лидера с успехом на выборах 2017 года в земле Саар, дав понять, что видит ее в качестве своей преемницы на посту канцлера.