Биллу Гейтсу приписывали заказ суперъяхты на водороде. Строитель яхты говорит, что это неправда

Правообладатель иллюстрации Sinot

Миллиардер Билл Гейтс не заказывал компании Sinot создание первой в мире суперъяхты на водородном топливе, сообщила фирма.

Ранее многие СМИ сообщили, что Гейтсу понравилась концепция яхты, которую в 2019 году на выставке в Монако представила компания Sinot Yacht Architecture & Design и что он разместил заказ на ее строительство на сумму в 644 млн долларов.

Sinot сообщила Би-би-си, что не поддерживает деловые отношения с Биллом Гейтсом, отметив также, что концепт-яхта "Аква" не связана ни с ним, ни с кем-либо из его представителей.

""Аква" - это находящаяся в разработке концепция, и ее не продавали Гейтсу", - заявила представительница компании.

Она отметила, что в Монако показали разработку, которая призвана "улучшать будущее и вдохновлять клиентов и отрасль".

Би-би-си обратилась к Биллу Гейтсу за комментарием и ожидает ответа.

Согласно концепции, представленной Sinot, длина яхты составит 112 м. В настоящее время существует лишь двухметровая модель судна.

Предполагается, что он сможет разгоняться до 17 узлов (31 км/час) и имеет запас хода почти в 7 тыс. км.

Главной изюминкой концепции яхты является использование жидкого водорода в качестве топлива. Он предлагается как более экологичная альтернатива традиционному топливу в том смысле, что при его сжигании не образуются парниковые газы.