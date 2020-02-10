"Абсолютная импотенция власти". Что произошло в казахском селе Масанчи?

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Десять человек погибли в ночь на субботу на юге Казахстана в массовой драке. Горели дома и машины. Власти поясняли: произошел бытовой конфликт, который перерос в массовые беспорядки из-за действий "провокаторов".

Президент страны потребовал провести объективное расследование и наказать виновных. Но эксперты считают: во всем виноваты коррупция, бедность и неспособность государственных органов нормально функционировать.

Виноваты провокаторы?

Министр информации Даурен Абаев пообещал, что следствие по минутам установит, как развивалась ситуация. Очевидцы утверждают, что конфликт мог начаться еще за несколько дней до массовой драки в селах Сортобе и Масанчи: журналисты, побывавшие на месте событий, со слов местных жителей рассказывают о "бытовых стычках".

По словам сотрудников МВД, драка началась в Масанчи и разрослась, когда к ней присоединились жители соседних аулов - в общей сложности несколько сотен человек: в ход пошли камни, арматура и огнестрельное оружие. В результате погибли десять человек. Из-за поджогов пострадали 25 частных домов, более 30 коммерческих объектов и больше 40 автомобилей.

Власти возложили вину на провокаторов, которые, по их мнению, попытались перевести бытовой конфликт в межэтническую плоскость.

В Масанчи действительно проживает национальное меньшинство - дунгане, потомки китайцев, переселившихся в Среднюю Азию во второй половине XIX века. Они исповедуют ислам. Дунгане составляют более 90% жителей села Масанчи.

Виноваты силовики?

Глава ассоциации дунган Казахстана Хусей Дауров возложил вину на силовиков. По его мнению, если бы ОМОН раньше отреагировал на сообщения о разгорающемся конфликте, жертв можно было бы избежать.

Правообладатель иллюстрации Tengrinews/Shokan Alkhabayev via REUTERS Image caption Сожжено около 30 домов и 15 торговых точек

"В 5:25 ОМОН из Алматы, военные прибыли и сразу взяли под контроль всю обстановку, - рассказал Дауров изданию KazTag. - Но они это сделали с задержкой на целые сутки. Если бы сутки назад в сетях уже все было, если бы они все это сделали, дай бог, мы бы избежали этой беды и спасли бы эти человеческие жизни. Но сейчас, слава богу, ОМОН на каждом углу, в каждом селе и контролируют ситуацию".

Власти Казахстана с самого начала старались не использовать формулировку "межэтнический конфликт", хотя такие конфликты - далеко не редкость в стране.

В начале 90-х после убийства рабочего завода в Усть-Каменогорске обострился казахско-чеченский конфликт: в убийстве подозревали группу чеченцев. В 2006 году в Актау собрались митингующие, которые сначала требовали отставки акима - главы городской администрации, а дальнейшие выступления, по данным СМИ, сопровождали антикавказскими лозунгами: в результате были разгромлены магазины, принадлежавшие лезгинам, чеченцам и азербайджанцам.

В октябре того же года на нефтяном месторождении "Тенгиз" произошла массовая драка турецких и казахских рабочих. Спустя год конфликт возник между казахами и курдами в селе Маятас.

Виновата коррупция?

Подобные конфликты периодически возникают на территории Казахстана, но именно в селе Масанчи погибло столько людей.

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"В основе лежит рост социальной напряженности в стране, - считает казахстанский политолог Досым Сатпаев. - Эта напряженность стала чаще выплескиваться в виде таких эксцессов. При Назарбаеве власть не создала ни одного механизма, чтобы выпускать социальный пар в обществе. Этот конфликт показал абсолютную импотенцию госорганов, которые не могут нормально функционировать".

Казахи составляют 65% населения страны. По данным Всемирного банка, 8,6% населения страны живет в бедности. Комитет по статистике Казахстана приводит другую цифру: 4,7%. Экономист Максат Халык говорит, что власти [в расчетах] опираются на прожиточный минимум, который составляет 29 тысяч 698 тенге (76 долларов) в месяц, или 2,5 доллара в день.

"Одной тысячи тенге якобы достаточно для того, чтобы человек мог позавтракать, пообедать и поужинать, и чтобы в его рацион при этом входили мясо, рыба, фрукты и крупы. Это смешно", - говорил эксперт в интервью радио Азаттык.

Политолог Сатпаев объясняет: в стране падает уровень образования, молодежь не может найти себя на рынке труда даже после окончания вуза. Также на ситуацию влияет большое количество внутренних мигрантов, которые приезжают в большие города и видят разницу в социальных доходах, - это тоже вызывает раздражение у населения. Кроме того, исторически основная часть казахов жила в сельской местности - а это, по мнению эксперта, самые депрессивные регионы страны, с высоким уровнем алкоголизма, наркомании, суицидов и низким уровнем жизни.

"Этнические группы в основном живут в городах. А кто не живет [в городах] - существуют очень компактно, у них свое сообщество, коллективный подход к защите своего дела, взаимопомощь. Они могут друг друга поддерживать и финансово, и с точки зрения защиты. У казахов этого нет. Урбанизация уничтожает аулы, села, где жили казахи: им приходится или переезжать, или довольствоваться таким уровнем жизни. Люди стали заложниками плохой социальной политики", - говорит эксперт.