Правообладатель иллюстрации Alexander Sherbak/TASS

Дело "Сети": сначала пытки, потом - приговор

Семеро обвиняемых по так называемому делу "Сети" приговорены военным судом в Пензе к длительным срокам лишения свободы. Один из обвиняемых - Дмитрий Пчелинцев - осужден на 18 лет колонии строгого режима, остальные получили сроки от 6 до 16 лет. Хотя никто из подсудимых свою вину не признал, суд счел их виновными в терроризме и попытке свержения правительства.

Адвокаты и представители правозащитных организаций настаивали на том, что обвиняемые на самом деле были антифашистами и анархистами, что к ним применяли пытки электротоком и подбрасывали вещественные доказательства.

За вынесением приговора в пензенском суде наблюдала корреспондент Русской службы Би-би-си Оксана Чиж, О реакции на приговор родственников подсудимых и их адвокатов - смотрите в нашем видео.

Media playback is unsupported on your device Дело "Сети": немыслимые сроки, реакция родных и будущее обвиняемых

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Коронавирус: ВОЗ собирает форум в Женеве, Украина эвакуирует своих граждан из Ухани

Всемирная организация здравоохранения намерена провести глобальный форум по исследованиям и инновациям с целью мобилизовать международные усилия на борьбу с коронавирусом (2019-nCoV).

На форум, который пройдет 11-12 февраля в Женеве, соберутся ведущие ученые, представители здравоохранительных организаций и чиновники от медицины. В ходе дискуссий будут обсуждаться методы диагностики, профилактики и лечения вируса, а также разработка вакцин.

Между тем, Украина приступает к эвакуации своих граждан, оказавшихся в Ухани. Первым рейсом домой отправятся 50 человек, которые сразу после прилета будут отправлены на карантин сроком на две недели.

В самом Китае на утро вторника подтверждено уже более 42,5 тыс. случаев заражения, 1016 человек скончались и еще 3996 выздоровели.

Южная Корея подтвердила 28-й случай заражения коронавирусом, в США их пока 13.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пит Буттиджич

Буттиджич и Сандерс сойдутся на праймериз в Нью-Гэмпшире

Во вторник в Нью-Гэмпшире состоятся праймериз Демократической партии США.

Все внимание будет приковано к Берни Сандерсу и Питу Буттиджичу: ранее оба кандидата объявили себя победителями кокуса в Айове, результаты которого пока окончательно не подтверждены.

Том Перес, председатель Национального комитета Демпартии, призвал партийных чиновников в Айове заново проверить результаты состоявшегося в понедельник кокуса, поскольку возникли подозрения в правильности первоначального подсчета.

Кампания в Нью-Гэмпшире также должна определить, каковы шансы на продолжение избирательной гонки у двух других кандидатов - Уоррена и Байдена.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Британия хочет ужесточить закон по борьбе с терроризмом

Правительство Великобритании намерено предоставить на рассмотрение Палаты общин новое экстренное законодательство по борьбе с терроризмом.

Поводом для этого шага послужило нападение, совершенно в лондонском районе Стрэтем исламистом, ранее осужденным за терроризм, но отпущенным условно-досрочно из тюрьмы.

Хотя за ним велось постоянное наблюдение, террорист успел ранить ножом трех человек прежде, чем был застрелен полицией.

Это было уже второе за неполные три месяца нападение в британской столице, совершенное осужденным за терроризм после досрочного освобождения.

Новая законодательная инициатива призвана положить конец практике автоматического досрочного освобождения лиц, представляющих угрозу для общества. Правительство Бориса Джонсона рассчитывает принять закон ускоренными темпами, чтобы помешать скорому выходу на свободу еще нескольких человек, отбывающих сроки за терроризм.

Мотиватор ингушских протестов

Жительница Ингушетии Зарифа Саутиева была задержана в июле 2019 года после участия в митинге против передачи земель Чечне.

Ее обвиняют в призывах к насилию к представителям власти.

Би-би-си рассказывает историю женщины, которую сравнивают с героями, но не считают лидером.

Как Оксфорд и Кембридж заставили бороться с неравенством

Правообладатель иллюстрации Christopher Furlong

Престижные британские вузы будут принимать больше студентов из малообеспеченных семей, даже если их результаты на вступительных экзаменах окажутся ниже, чем у абитуриентов из престижных районов и частных школ. К этому их обязал независимый регулятор.

Оксфорд и Кембридж обещают в следующие пять лет увеличить долю таких студентов до 7%. Но удастся ли с помощью таких мер побороть неравенство, глубоко укоренившееся в обществе?

Правообладатель иллюстрации Getty/Shutterstock

"Оскары" во всей красе

Церемония вручения "Оскаров" - это праздник не только кино, но и моды. И на этот раз внимание голливудской публики было приковано к нарядам знаменитостей. Мы выбрали для вас 13 самых необычных образов.

Правообладатель иллюстрации EPA

Чему Пекин может поучиться у "Паразитов"?

Кому-то может показаться парадоксальным тот факт, что режиссер Пон Чжун Хо сделал ставку на жесткое высмеивание недостатков южнокорейского общества, пишет а редакционной заметке Times, однако успех фильма "Паразиты" дает понять, какой трудный путь проделала Южная Корея, чтобы завоевать международное уважение.

Разоренная долгими десятилетиями колониального правления и страшной войной, в 1952 году Южная Корея по экономическому развитию отставала от Африки, авторитарные режимы сменяли друг друга, рок-музыка, мини-юбки и длинные волосы были под запретом.

Сегодня это одна их ведущих мировых экономик, у власти стоит гражданское правительство, двое бывших диктаторов отданы под суд, корейский К-Поп и "Гангнам-стайл" популярны во всем мире. Подобная политика мягкой силы, то есть подспудного влияния, помогает Южной Корее завоевывать всю Азию.

На фоне сразу четырех "Оскаров", доставшихся "Паразитам", Китай задается вопросом, почему же его собственная грандиозная кампания "мягкой силы", включавшая, кстати, многомиллиардные вливания в мировую киноиндустрию, не заставляет мир восхищаться его достижениями.

А ответы, по словам Times, можно найти в "Паразитах", ведь авторы фильма не боятся показать свое несовершенное во многих отношениях общество. Вот и Пекину, если он хочет добиться мирового признания с помощью той самой мягкой силы, нужно отпустить железную хватку цензуры и рассказать правду о себе такой, какая она есть, резюмирует газета.

Еврейские поселения на Западном берегу: что это?

Вопрос о судьбе израильских поселений на Западном берегу реки Иордан остается одним из ключевых в процессе мирного урегулирования на Ближнем Востоке.

Резолюция ООН называет их незаконными с точки зрения международного права.

Израиль с этим не согласен, да и Дональд Трамп недавно заявил, что поселениям давно пора придать законный статус.

От нейросети ничего не скроешь

Российские ученые создали программу, которая считывает эмоции человека по выражению лица.

Проанализировав запись даже обычной веб-камеры, самообучающаяся нейросеть может увидеть даже то, что мы хотели бы скрыть от окружающих.

Media playback is unsupported on your device Гнев Путина и боль Гарольда: можно ли скрыть эмоции от нейросети?

Дайджест подготовили Леонид Лунеев и Михаил Денисов