В США фанат блэк-метал поджег три церкви. Ему грозит до 70 лет тюрьмы
22-летний житель Луизианы Холден Мэтьюз признал себя виновным в поджоге трех афроамериканских церквей. Он заявил, что поджигал их для популяризации музыки блэк-метал.
С марта 2019 года Мэтьюз поджег три баптистские церкви в городке Опелусас. Ему грозит от 10 до 70 лет лишения свободы.
В понедельник Мэтьюз признал себя виновным по ряду обвинений.
Федеральные прокуроры не уточнили, были ли эти преступления сделаны из расистских побуждений, но Мэтьюз, среди прочего, признал себя виновным и в преступлениях на почве ненависти.
Мэтьюз, сын помощника местного шерифа, поджег церкви, так как выступал против религии, говорится в заявлении прокуратуры.
"Своим отвратительным поступком он нарушил гражданские права прихожан и нанес ущерб их общинам", - заявил заместитель генерального прокурора Луизианы.
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В чем признался Мэтьюз
Мэтьюз признал себя виновным по четырем федеральным обвинениям, в том числе в нанесении предумышленного ущерба зданию религиозного значения.
Как заявила прокуратура, все три подожженные церкви сгорели дотла. Никто из прихожан не пострадал, так как Мэтьюз поджигал церковные здания ночью.
В суде Мэтьюз заявил, что поджигал именно церковные здания, потому что хотел подражать норвежским фанатам музыки блэк-метал, в 1990-е годы поджигавшим церкви.
Тогда в Норвегии было подожжено не менее 50 церквей. Среди прочих, к тюремному заключению был приговорен музыкант Варг Викернес, звезда блэк-метал и участник неонацистских и неоязыческих движений.
Мэтьюз тоже играл в группе блэк-метал. Как он заявил следователям, он был убежден, что поджоги повысят его статус среди фанов этой музыки.
Он признал, что размещал фотографии пожаров в "Фейсбуке", пытаясь поднять свою популярность среди блэк-металлистов.
Холден Мэтьюз был арестован через две недели после первого пожара.