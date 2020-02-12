В США фанат блэк-метал поджег три церкви. Ему грозит до 70 лет тюрьмы

Правообладатель иллюстрации @LAFIREMARSHAL Image caption Холден Мэтьюз признал себя виновным по 10 пунктам обвинения

22-летний житель Луизианы Холден Мэтьюз признал себя виновным в поджоге трех афроамериканских церквей. Он заявил, что поджигал их для популяризации музыки блэк-метал.

С марта 2019 года Мэтьюз поджег три баптистские церкви в городке Опелусас. Ему грозит от 10 до 70 лет лишения свободы.

В понедельник Мэтьюз признал себя виновным по ряду обвинений.

Федеральные прокуроры не уточнили, были ли эти преступления сделаны из расистских побуждений, но Мэтьюз, среди прочего, признал себя виновным и в преступлениях на почве ненависти.

Мэтьюз, сын помощника местного шерифа, поджег церкви, так как выступал против религии, говорится в заявлении прокуратуры.

"Своим отвратительным поступком он нарушил гражданские права прихожан и нанес ущерб их общинам", - заявил заместитель генерального прокурора Луизианы.

В чем признался Мэтьюз

Мэтьюз признал себя виновным по четырем федеральным обвинениям, в том числе в нанесении предумышленного ущерба зданию религиозного значения.

Как заявила прокуратура, все три подожженные церкви сгорели дотла. Никто из прихожан не пострадал, так как Мэтьюз поджигал церковные здания ночью.

Правообладатель иллюстрации CBS Image caption Это все, что осталось от одной из церквей

В суде Мэтьюз заявил, что поджигал именно церковные здания, потому что хотел подражать норвежским фанатам музыки блэк-метал, в 1990-е годы поджигавшим церкви.

Тогда в Норвегии было подожжено не менее 50 церквей. Среди прочих, к тюремному заключению был приговорен музыкант Варг Викернес, звезда блэк-метал и участник неонацистских и неоязыческих движений.

Мэтьюз тоже играл в группе блэк-метал. Как он заявил следователям, он был убежден, что поджоги повысят его статус среди фанов этой музыки.

Он признал, что размещал фотографии пожаров в "Фейсбуке", пытаясь поднять свою популярность среди блэк-металлистов.

Холден Мэтьюз был арестован через две недели после первого пожара.