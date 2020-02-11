Внук королевы Елизаветы разводится со своей женой-канадкой
Внук королевы Елизаветы II Питер Филлипс и его супруга Отэм подтвердили, что они разводятся. В официальном сообщении двора говорится, что это решение пара приняла в интересах своих дочерей и ради сохранения нормальных отношений.
В заявлении особо подчеркивается, что супруги в равной степени продолжат заниматься воспитанием дочерей - 9-летней Саванны и 7-летней Ислы.
О своем намерении расстаться пара объявила королеве и другим родственникам еще в прошлом году. Они прожили в браке 12 лет.
"Решение развестись и установить над детьми совместную опеку обсуждалось многие месяцы, и хотя это решение печально, оно - обоюдно", - сказано в сообщение королевского двора.
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Наследник без титула
42-летний Питер - сын принцессы Анны (дочери королевы) и Марка Филлипса. Он - самый старший внук Елизаветы II и герцога Эдинбургского.
Хотя у самого Питера королевского титула нет, так как он наследник по женской линии и не является старшим членом королевской семьи, которые выполняют целый ряд церемониальных обязанностей.
На канадке Отэм Келли Питер Филлипс женился в 2008 году. Бракосочетание состоялось в часовне святого Георгия Виндзорского замка.
После женитьбы бабушка предложила ему титул графа, но он отказался, поэтому у его детей официальных титулов тоже нет.