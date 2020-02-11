Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На смену пожарам в Австралию пришли наводнения

Вслед за сильнейшими пожарами на австралийский штат Новый Южный Уэльс обрушились самые мощные за последние годы дожди. Власти и местные жители надеются, что это поможет полностью справиться с огнем в этой части континента к концу недели.

По данным пожарной службы штата (RFS), потоп потушил около 30 очагов возгорания, еще 24 продолжают полыхать по всему Новому Южному Уэльсу.

Погасли два самых мощных очага к югу и к северу от Сиднея, которые горели с ноября прошлого года и уничтожили 500 тысяч гектаров земли каждый.

"Судя по прогнозу погоды, мы возьмем оставшиеся очаги под контроль довольно быстро. Надеемся, что к концу недели их не останется вовсе", - сказал Би-би-си представитель RFS Джеймс Моррис.

Правообладатель иллюстрации NSW SES Image caption Мужчина на фотографии держался за дерево в течение 10 часов, спасатели обнаружили его после наступления темноты

Однако в ряде районов ливни вызвали сильные наводнения, и сотням жителей снова пришлось эвакуироваться - на этот раз, спасаясь от воды.

Жители побережья штатов Новый Южный Уэльс и Квинсленд предупреждены о возросшем уровне угрозы, но власти считают, что ее пик уже миновал.

По данным правительственного Бюро метеорологии Австралии, с минувшей пятницы в Сиднее выпало более 391 миллиметра осадков, что обычно составляет четырехмесячную норму.

Экстренные службы штата сообщают, что получили около 10 тысяч звонков с сообщениями о поваленных деревьях, затопленных домах и нарушенном транспортном сообщении.

Сотни человек эвакуированы. Одного мужчину достали из вышедшей из берегов реки в северной части штата: его смыло волной, он спасся, зацепившись за дерево и провисев так 10 часов.

В пригороде Брисбена семейную пару также нашли зацепившейся за дерево, их унесло на надувном матрасе порывами ветра.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Строениям на побережье Сиднея грозила реальная угроза из-за мощных приливов, однако власти считают, что ситуация идет на спад

Более 100 тысяч домов в штатах, где прошли дожди, лишились электричества.

На ликвидацию последствий ливней и наводнений направлены 800 пожарных штата. При этом всего 100 пожарных остаются в районах активных очагов огня, где дожди так и не прошли.

Последние лесные пожары в Австралии были особенно разрушительными. Ученые считают это последствием изменения климата.

С ноября прошлого года в Австралии погибли по меньшей мере 33 человека, около полутора миллиардов животных, сгорели тысячи домов, пострадала территория в 11 млрд гектаров.