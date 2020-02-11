Сирийские войска взяли под контроль трассу Дамаск-Алеппо. Почему это важно?

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Правительственные войска Сирии впервые с 2012 года взяли под свой контроль стратегически важную трассу М5 Дамаск-Алеппо, которая соединяет четыре крупных города страны.

Силы Асада ведут наступление против повстанцев, которые продолжают удерживать последний участок страны. Из-за жестоких боев в этом районе с декабря его покинули 700 тыс. мирных жителей.

Продвигающиеся войска оттеснили повстанцев и около 3 млн мирных жителей на север, к турецкой границе.

Взятие трассы М5, проходящей через Дамаск, Хомс, Хаму и Алеппо, уже несколько лет было одной из главных задач, поставленных перед правительственными силами. Это важнейшая автомагистраль, являющаяся основой всей транспортной системы страны. Трасса протяженностью 474 км проходит от границы с Иорданией на юге, через Дамаск и далее на север до Алеппо, второго по величине города Сирии.

О полном контроле сирийских войск над трассой сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Взятие трассы М5 было одной из главных задач, поставленных перед правительственными силами

Турция укрепляет позиции

Между тем Турция направила дополнительные силы на наблюдательные посты в Идлибе после того, как пятеро турецких военных погибли в результате обстрела сирийской армии.

"Конвой [в который входят спецназовцы] отправился к наблюдательным постам в Идлибе в условиях строжайшей секретности", - сообщило агентство Анадолу.

В группу также входит транспорт с глушителями радиосигналов и санитарные машины.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Турция направляет сотни военных для укрепления наблюдательных постов в Сирии

За последнюю неделю турецкая армия уже отправила большое количество техники и сотни военных для укрепления своих наблюдательных постов.

В результате обстрела сирийскими войсками погибло пятеро турецких военных. За неделю до этого жертвами обстрела со стороны сирийских военных стали восемь турецких военнослужащих. По данным Анкары, турецкие подразделения ответили "агрессивным огнем" по сирийским военным целям.

Кремль обеспокоен

Сложившаяся в Идлибе ситуация вызывает обеспокоенность у Кремля, заявившего, что все нападения на сирийские и российские войска должны прекратиться, и все договоренности с Турцией должны выполняться.

"Это было и остается очень важным, - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. - И, конечно, пресечение любой террористической активности, которая направлена против вооруженных сил Сирии и российских военных объектов".

"Мы считаем подобные вылазки из Идлиба недопустимыми", - добавил он.