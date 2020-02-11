Техногиганты не хотят ехать на престижную выставку MWC из-за коронавируса

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Выставка мобильных технологий, ежегодно проходящая в Барселоне, собирает около 100 тыс. человек со всего мира

Крупнейшая в мире выставка мобильной индустрии Mobile World Congress (MWC) из-за эпидемии коронавируса теряет именитых участников. На выставку уже отказались ехать такие технологические гиганты, как Intel, Vivo, Amazon, Sony, Ericsson, LG, Nvidia и NTT DoCoMo.

Ежегодное мероприятие, проходящее в Барселоне, собирает около 100 тыс. человек со всего мира. Часто о своих новинках производители сообщают именно там. В этом году из-за эпидемии коронавируса, унесшего жизни уже более тысячи человек, у многих возникли сомнения в целесообразности проведения MWC.

"Безопасность и здоровье наших сотрудников и партнеров - наш главный приоритет, поэтому в этом году из соображений предосторожности мы отказались от участия в Mobile World Congress", - говорится в заявлении компании Intel.

Vivo стала второй китайской компанией, отказавшейся от участия в выставке. Ранее аналогичное решение принял еще один китайский производитель смартфонов, Umidigi.

Гиганты технологической индустрии Sony и Amazon также заявили, что не поедут в Барселону. "Из-за эпидемии и сохраняющейся обеспокоенности по поводу нового коронавируса Amazon откажется от участия в Mobile World Congress", - говорится в сообщении компании. Amazon Web Services, подразделение компании на рынке облачных сервисов, должно было провести на выставке в Барселоне ряд сессий, посвященных развитию сетей связи 5G и искусственного интеллекта.

Однако другие компании, в числе которых китайские Huawei и ZTE, все же намерены приехать в Испанию.

Как будут предохраняться от коронавируса?

Huawei и ZTE заявили, что все их сотрудники перед участием в выставке в обязательном порядке пройдут двухнедельный карантин.

ZTE пообещала ежедневно дезинфицировать все оборудование, заверив, что большинство представителей компании на выставке будут не из Китая, а из европейских стран.

GSM Association, занимающаяся организацией выставки, заявила, что не планирует ее отменять. Подготовка к выставке, которая должна пройти с 24 по 27 февраля, не прекращается.

Организаторы сообщили, что на Mobile World Congress будет использоваться специальная аппаратура, которая будет сканировать температуру тела участников. Также в качестве превентивной меры участников призовут отказаться от рукопожатий.

В Китае число жертв коронавируса превысило тысячу человек. Всего там зарегистрировано 42 200 случаев заражения. За пределами КНР вирус был выявлен в 25 странах. Всемирная организация здравоохранения заявила, что эпидемия представляет серьезную угрозу миру.