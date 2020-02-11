После обстрела американской базы Ираном говорили, что никто не пострадал. Пострадавших уже больше 100
В результате ракетного удара Ирана по военной базе США в Ираке 109 человек получили черепно-мозговые травмы (ЧМТ), сообщили американские власти.
Это значительно превышает первоначальные данные. Ранее Пентагон заявил, что в результате нападения пострадали 64 военнослужащих. Президент Дональд Трамп сразу после ракетного обстрела утверждал, что не пострадал никто. Именно этим он объяснил решение не наносить ответный авиаудар.
- Базы США в Ираке подверглись ракетному обстрелу Ирана
- Иранский обстрел привел к черепно-мозговым травмам у 34 военных США
- Динамит в пороховой бочке. Что говорят о конфликте США и Ирана после гибели генерала Сулеймани
Иран обстрелял ракетами американскую базу в январе, объяснив это местью за убийство своего генерала Касема Сулеймани.
В заявлении Пентагона отмечается, что 70% пострадавших уже вернулись к военной службе. Увеличение количества пострадавших, по сообщению ведомства, объясняется тем, что люди получили травмы средней тяжести, симптомы которых проявляются лишь через некоторое время.
"Они приземлились так, что никого не задели", - сказал Трамп в понедельник в интервью каналу Fox Business Network.
"Так что, когда мне сообщили, что никто не убит, знаете, меня это очень впечатлило, и я не дал хода тому, что могло оказаться для них разрушительным", - добавил Трамп, не уточнив, чему конкретно он "не дал хода".
Но сенатору-республиканке Джони Эрнст этого показалось недостаточно.
"Важно, чтобы у нас был план лечения пострадавших военнослужащих. Я призвала Пентагон гарантировать безопасность и уход военным, которые могли пострадать от взрывов в Ираке", - написала она в "Твиттере".
Когда в январе Трампа спросили о последствиях иранского удара, он приуменьшил значимость полученных военными черепно-мозговых травм.
"Я слыхал, что у них голова болела и еще что-то происходило, но я бы сказал и могу об этом заявить, что ничего серьезного не случилось", - сказал он.
Когда его спросили о возможности развития ЧМТ у военных, он сказал: "Я не считаю, что это серьезные ранения, если сравнивать их с другими ранениями, которые я видел".
Что такое черепно-мозговая травма?
ЧМТ - достаточно распространенное явление в районах боевых действий, говорят американские военные.
Наиболее частой причиной возникновения ЧМТ является воздействие ударной волны, пишет американский центр по оказанию помощи военным и ветеранам, получившим ЧМТ.
По тяжести различают легкую, средней степени тяжести и тяжелую черепно-мозговую травму. Легкая форма (контузия) может стать следствием взрыва, в котором избыточное атмосферное давление сменяется пониженным давлением или вакуумом.
Согласно данным американского правительства, с 2000 года у более 400 тыс. военных были диагностированы черепно-мозговые травмы.