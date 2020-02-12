Коронавирус: сотрудников банка в Сингапуре эвакуируют, "Формулу-1" переносят

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Все 300 эвакуированных сотрудников работали на одном этаже

В среду число случаев заболевания коронавирусом превысило 44 тысячи, более 43 тысяч из них зарегистрировано на территории Китая. Также инфицированные есть еще более чем в 20 странах.

Организаторы многих массовых мероприятий объявляют о переносе сроков их проведения или об отмене. Так, Международная автомобильная федерация (FIA) из-за эпидемии коронавируса в среду приняла решение перенести на более поздний срок проведение Гран-при "Формулы-1" в Китае.

В Сингапуре эвакуировали сотрудников банка

Одна из самых сложных ситуаций за пределами Китая - в Сингапуре.

Во вторник около 300 сотрудников крупнейшего в Сингапуре банка DBS были эвакуированы со своих рабочих мест после того, как заражение коронавирусом подтвердилось у одного из их коллег.

Все 300 эвакуированных сотрудников работали на одном этаже. Эвакуированных отправили по домам.

"В качестве меры предосторожности все сотрудники на этом этаже покинули здание и работают из дома", - говорится в заявлении банка. Банк также подчеркнул, что окажет необходимую помощь и поддержку заболевшему сотруднику и его близким.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Сингапуре ранее было зарегистрировано 37 случаев заболевания коронавирусом

Также в банке устанавливают, кто из сотрудников находился в непосредственной близости от заболевшего и контактировал с ним.

В Сингапуре до этого было зарегистрировано 47 случаев заболевания коронавирусом.

Уровень опасности возникновения эпидемии в Сингапуре был повышен до оранжевого. Почти все местные компании ввели для своих сотрудников процедуру термосканирования - дистанционного измерения температуры тела.

В Британии коронавирусом заразился врач

В Великобритании коронавирус диагностирован у врача отделения экстренной медицинской помощи в больнице города Уэртинг в Западном Сассексе.

Медицинское учреждение, сотрудником которого является инфицированный, не прерывало своей работы и принимает пациентов в обычном режиме.

Департамент здравоохранения Англии поддерживает связь с пациентами, которых принимал заболевший врач. Сам врач находится дома на лечении.

Это второй случай заболевания коронавирусом среди медицинских работников в Англии. Ранее инфекция была диагностирована у врача общей практики из Брайтона Катрионы Гринвуд, которая контактировала с заразившимся коронавирусом Стивом Уолшем, вернувшимся с конференции в Сингапуре. После того как ее диагноз был подтвержден, три медицинских центра в Брайтоне были закрыты для проведения дезинфекции.

Гринвуд оказалась в числе 11 человек, которые заразились коронавирусом от Стива Уолша. Предположительно он подхватил вирус в Сингапуре, и первые симптомы заболевания у него появились, когда он уже отдыхал на горнолыжном курорте во Франции.

В минувший вторник Стив Уолш сообщил, что он полностью выздоровел, но пока остается на карантине.

Image caption Стив Уолш подхватил вирус в Сингапуре и заболел уже на горнолыжном курорте во Франции

Гран-при Китая переносится на более поздний срок

В среду Международная автомобильная федерация (FIA) из-за эпидемии коронавируса приняла решение перенести на более поздний срок проведение Гран-при Китая - одиного из этапов чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1. Гонка должна была состояться 19 апреля.

В заявлении федерации говорится, что новая дата проведения гонки будет назначена после того, как ситуация с распространением коронавируса стабилизируется.

Также в FIA подчеркнули, что перенос даты проведения мероприятия связан с необходимостью обеспечить безопасность как участников гонки, так и ее организаторов и многочисленных болельщиков.

Компания Nokia в среду отказалась от участия в выставке мобильной индустрии Mobile World Congress в Барселоне. В заявлении компании говорится, что такое решение было принято после оценки всех рисков в связи с быстро меняющейся ситуацией с распространением вируса.

В Nokia заявили, что приоритетом в данной ситуации остается безопасность и здоровье сотрудников компании, а также других посетителей выставки. Ранее об отказе от участия в выставке в связи с распространением коронавируса объявили компании Facebook и Intel.

Обычно число участников и посетителей выставки составляет порядка 100 тысяч человек, из них в прошлом году 6000 человек приехали из Китая.

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Как сообщают испанские СМИ, организатор выставки - ассоциация GSM - в пятницу обсудит порядок проведения мероприятия и возможность его отмены.

Авиасалон в Сингапуре проходит при повышенных мерах безопасности

Авиасалон в Сингапуре начал свою работу, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в регионе и отказ ряда компаний от участия в мероприятии. Как подчеркивают организаторы авиасалона, все посетители и участники проходят процедуру термосканирования.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Все посетители и участники авиасалона в Сингапуре проходят процедуру термосканирования

"Около 70 участников авиасалона решили не приезжать [в Сингапур], в том числе и американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin - крупнейший поставщик военной техники - это говорит о том, как серьезно компании относятся к сложившейся ситуации с эпидемией", - отмечает корреспондент Би-би-си Моника Миллер.

От участия в авиасалоне также отказались канадская машиностроительная компания Bombardier, американская авиастроительная корпорация Gulfstream и Textron Aviation - авиационное подразделение конгломерата Textron. Пилотажная группа ВВС Южной Кореи Black Eagles отменила показательные полеты во время проведения авиасалона.