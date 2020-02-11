"Захват Украины опасен для России". Владимир Зеленский рассказал об отношениях с Путиным

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Президент Украины Владимир Зеленский дал во вторник сравнительно редкое обширное интервью агентству Интерфакс-Украина.

Он коснулся многих вопросов, таких как прекращение огня на Донбассе, возможности восстановления отношений между Россией и Украиной в их довоенном виде, а также высказался о своих взаимоотношениях с российским президентом Владимиром Путиным.

Это интервью было записано во время поездки Зеленского во Львовскую область.

Би-би-си выбрала наиболее интересные места из интервью украинского президента.

Почему не работает прекращение огня на Донбассе и какова "гибкость Минска"?

На этот вопрос Зеленский сказал, что не может "сказать всю правду", но выразил уверенность в достижении мира, несмотря на всевозможные "политические капканы". Он отметил, что на последней встрече в нормандском формате лидеры Франции и Германии склонились к возможности изменений Минских соглашений.

"Я называю это "гибкость Минска"... Мне кажется, я почувствовал настроение, что Россия готова об этом думать. К сожалению, оно так звучит запутанно и дипломатично, но готова об этом думать. Это уже хоть ниточка, возможность об этом говорить, что, ну слушайте, так, как там записано, оно не работает", - сказал Зеленский.

"И мне кажется, что на последней встрече мы сдвинулись. Мы не прекратили огонь, понятно - это минус, мы получили людей - это плюс. Но это все равно такой баланс, это не победа, победа в вопросе войны - это конец войны, это мир, это победа, точно для всех. Я уверен, честно, я не знаю, уверена ли в этом Россия, но я уверен, что это победа для России - конец войны. Это для них победа, не над Украиной, а над собой. Я в этом уверен", - отметил президент.

Услышал ли его Путин?

Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые встретились в Париже в начале декабря прошлого года, до этого общались только по телефону. Что на личном уровне вынес Зеленский с этой встречи?

"Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что когда такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Вопреки всем данным разведки, мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну", - ответил Зеленский на вопрос корреспондента Интерфакса.

"Что хочет Россия, нам всем понятно"

Вместе с тем, Зеленский высказал предположение, что "они", имея, очевидно, в виду людей в российской вертикали власти, "не будут прекращать свои попытки создавать новые глобальные идеи".

"Но, самое страшное, что может быть для России - это распад ее в том виде, в котором она сейчас существует. Эскалация и захват такой большой страны, как Украина, это, я уверен, единственный реально опасный шаг для России, который может привести к внутреннему жесткому конфликту в России. Это мои мысли, я не говорю, что я на 100% прав, но мне кажется, что именно это и может их остановить", - сказал Зеленский.

"Россия говорит о восстановлении Советского Союза, уже в современном, капитализированном, менее коммунистическом мире. То есть речь идет об увеличении территорий, или "возвращении" территорий. Без Украины они не смогут к этому прийти, потому что это была вторая крупнейшая страна Советского Союза", - отметил президент Украины.

Возможен ли довоенный уровень отношений между Россией и Украиной?

Украинский президент дал понять, что, по его мнению, восстановление отношений между двумя странами на их прежнем, доконфликтном, уровне - это вопрос для будущих поколений.

"Время лечит раны. Для нынешнего поколения, я думаю, что самое сложное... Но Россия может сама этот вопрос сегодня начать решать. Если президенты сели за один стол и своим примером договорились, что, слушай, дальше так нельзя, достаточно, давай заканчивать войну. Я имею в виду именно этот уровень разговора: слушай, давай ты сам по себе, мы сами по себе. Но если у нас мир, то давай говорить о прагматических отношениях", - сказал Зеленский.