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Коронавирус убил больше тысячи человек и получил имя

Количество погибших от коронавируса в Китае к вечеру вторника достигло 1113 человек, заразившихся по всему миру на утро среды - более 43 тысяч, излечившихся - 4300.

На территории континентального Китая за вторник выявлено 2015 новых случаев заражения, это самый низкий дневной показатель с 31 января.

В Женеве во вторник началась научная конференция по борьбе с вирусом, в которой принимает участие более 400 ученых со всего мира. О том, чего медики до сих пор не понимают о коронавирусе - в материале нашего научного корреспондента Николая Воронина.

Всемирная организация здравоохранения во вторник дала имя китайскому коронавирусу: Covid-19. Прозаическое наименование объясняется нежеланием ВОЗ связывать название вируса с конкретной страной, нацией, группой людей или каким-либо животным. Подробнее - в нашей статье.

Праймериз в Нью-Гэмпшире: вперед вырвался Берни Сандерс

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Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс и экс-мэр городка Саут-Бэнд в штате Индиана Пит Буттиджич получили больше всех голосов на праймериз демократов в штате Нью-Гэмпшир в ночь на среду.

Сандерс набрал 25,7% голосов, Буттиджич - 24,4%. Тройку лидеров замкнула Эми Клобушар с 19,7%. Бывший вице-президент Джо Байден, которого долгое время считали будущим фаворитом гонки, набрал всего 9%.

Таким образом, любимец левых демократов Сандерс выходит на первый план, хотя в 2016 году его результат на праймериз в Нью-Гемпшире был более впечатляющим. Голоса умеренных сторонников партии разделились между Питом Буттиджичем и Эми Клобушар, а сокрушительное поражение Байдена стало неожиданностью.

Мы узнаем, как Турция ответит Сирии на обстрелы Идлиба

Реджеп Тайип Эрдоган, как ожидается, объявит об ответе Турции на обстрелы армией Башара Асада занятого повстанцами сирийского города Идлиб. Турция оказывает поддержку повстанцам, которых атакует сирийская армия.

В ходе обстрелов и столкновений гибнут турецкие военные, которые тоже находятся в Идлибе. Во вторник в регионе был сбит сирийский военный вертолет, а Эрдоган пообещал, что Сирия заплатит "очень, очень высокую цену" за гибель турецких военных.

Папа может разрешить священникам жениться. Но только если они из амазонского племени

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В среду Ватикан выпустит папскую буллу, которая, возможно, разрешит рукоположения женатых католиков в священники, но только если это члены амазонских племен.

Предложение касается исключительных случаев: в общинах Амазонии предлагается назначать в служение более старших, авторитетных мужчин, предпочтительно из местных, даже если они женаты.

Европу может накрыть новая волна беженцев

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Наступление сирийской армии на Идлиб при поддержке России привело к появлению около 700 тысяч беженцев

Начавшееся еще в декабре наступление сирийской армии на Идлиб, по последним сводкам ООН, вынудило покинуть свои дома 700 тыс. человек, пишет Guardian.

Это происходит на фоне столкновений между сирийской армией с поддерживаемыми Турцией повстанцами. Нередко гибнут турецкие военные, что приближает Сирию и Турцию к открытому конфликту.

Турция, уже разместившая 4 млн беженцев из Сирии, опасается новой волны и держит северную границу Идлиба на замке.

Но скоро Европа почувствует последствия происходящего в Идлибе, считает обозреватель Financial Times Дэвид Гарднер.

Новый миграционный кризис может вернуть Европу в состояние истерии и популистской ксенофобии, которые мы наблюдали в 2015-2016 годах. Россия и Турция, основные игроки в районе Идлиба, прекрасно это понимают.

Россия дала отмашку на сирийское наступление в провинции после того, как Турции не удалось усмирить лояльных ей ополченцев, связанных с "Аль-Каидой". Анкара и Москва на пути к столкновению, даже если Эрдоган формально адресует свои претензии Дамаску, считает автор.

Коронавирус: эпидемия не достигла пика

Ситуация с распространением коронавируса Covid-19 еще ухудшится, прежде чем стать лучше, заявил во вторник министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

Тем временем в Британии обнаружился "суперпередатчик" вируса. Это 52-летний бизнесмен Стив Уолш, который не испытывает симптомов болезни сам, но заразил, по мнению медиков, уже 11 человек, сообщает Financial Times.

В Китае известный юрист Сюй Чжанжунь раскритиковал правительство Си Цзиньпина. Профессор права считает, что созданная Си система правления создала культуру "системной беспомощности" чиновников.

"Причина этого - в Си и его окружении", - цитирует Guardian перевод статьи профессора. - Это система, которая превращает любоую природную катастрофу в еще более ужасную антропогенную".

Власти Китая решились на рискованный шаг, сообщает Daily Telegraph. В аптеках по меньшей мере трех городов, включая десятимиллионный Ханчжоу, прекратят продажу средств от простуды и гриппа - лекарств, содержащих ибупрофен, кодеин и аспирин.

Власти хотят этим заставить людей, обнаруживших симптомы коронавируса, приходить в больницы, а не заниматься самолечением дома.

Мать встретилась с умершей дочерью в виртуальной реальности

Жительница Южной Кореи Джан Джи Сун с помощью виртуальной реальности встретилась с дочерью, скончавшейся четыре года назад в возрасте семи лет, пишет Times.

Это событие стало предметом документального фильма "Встреча с тобой", который уже посмотрели несколько миллионов жителей Южной Кореи.

"Встреча" произошла в виртуальном парке. Виртуальная Нойон сказала матери, что скучала по ней, после чего отвела ее за стол, где задула свечи на именинном торте. "Это был сон, который я всегда хотела увидеть", - описала свой опыт Джан Джи Сун.

Как правительство Мишустина пересматривает наследие Дмитрия Медведева

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Михаил Мишустин и его кабинет министров уже начали обсуждать изменения ключевых решений правительства Дмитрия Медведева в области экономики. Мы попросили экспертов прокомментировать, насколько серьезны будут эти изменения и как они повлияют на экономику страны.

Просто взгляните на фотографии нового самолета Airbus

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Сенатор Андрей Клишас - один из сопредседателей рабочей группы по обсуждению поправок в Конституцию. Мы спросили его, зачем они нужны.

Оно о том, как искусственный интеллект оголяет наши эмоции. Прятать их становится бесполезно.

Media playback is unsupported on your device Гнев Путина и волнение Медведева: можно ли скрыть эмоции от нейросети?

Дайджест готовили Александр Баранов и Артем Воронин